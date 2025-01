L’attacco della Juventus fa cilecca, Motta aspetta Kolo Muani come l’acqua nel deserto

Gazzetta: pochi pericoli e zero gol contro il Brugge, Nico Gonzalez si mangia un gol clamoroso, Vlahovic è un caso. L’ex Psg può debuttare a Napoli.

L’attacco della Juventus fa cilecca, lo si è visto anche ieri nel match di Champions contro il Club Brugge (avversario abbordabile) terminato 0-0. Nico Gonzalez è stato schierato titolare come centravanti, preferendolo a Dusan Vlahovic subentrato, ma non si è rivelata una gran mossa da parte del tecnico Thiago Motta.

L’attacco della Juventus è un rebus, in attesa di Kolo Muani

La Gazzetta dello Sport scrive:

La Juventus non poteva pensare a un modo migliore per festeggiare l’ufficializzazione di Kolo Muani, attesa nelle prossime ore. Lo 0-0 di Bruges è un po’ come un tappeto rosso per la nuova punta della Signora. Ieri prima con il falso 9 (Nico Gonzalez) e poi nel finale con quello originale (Vlahovic) non è cambiato il risultato in Champions. Pochi pericoli e zero gol. Se l’argentino ha pasticciato nell’unica occasione potenzialmente da bollino nero, il serbo sta diventando sempre di più un caso. Seconda panchina iniziale per scelta tecnica dopo quella contro il Milan e ingresso in campo soltanto per gli ultimi venti minuti scarsi di gara. Poco in generale e a maggior ragione in una serata dove per lunghi tratti la Juventus ha avvertito la mancanza di un centravanti puro capace di garantire presenza e centimetri in area.

Kolo Muani non è un clone di Dusan, tutt’altro, ma è pur sempre un attaccante. I due, almeno sulla carta, potrebbero anche convivere. Ma l’impressione è che il francese e il serbo saranno spesso in ballottaggio e i primi segnali lasciano pensare che l’ex Psg possa partire anche più avanti di tutti nelle gerarchie. L’ex Eintracht Francoforte contro il Napoli può iniziare a dare una mano e una scossa alla Juventus.

