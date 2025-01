Kvaratskhelia trattativa in corso a Nizza, le parti contano di chiudere tra martedì e mercoledì

Le Parisien scrive che al momento è solo una questione di soldi tra i due club e che prima si chiude meglio è per tutti

Napoli e Psg sono attualmente al lavoro per trattare il trasferimento di Khvicha Kvaratskhelia. Le Parisien scrive

“Il georgiano di 23 anni vuole lasciare l’attuale leader della serie A per raggiungere Parigi a partire da questo gennaio. A Nizza, le parti discutono ora del prezzo, considerando che la transazione andrà a buon fine. Prima è meglio è per tutti. Il Napoli deve guardarsi intorno per reclutare una nuovo ala mentre Luis Enrique conta sul suo nuovo giocatore per farlo giocare il prima possibile. Per esempio contro Reims il 25 gennaio se il giocatore avrà firmato il suo contratto per allora.

Leggi anche: Rifiutare Kvaratskhelia è una follia. Rispetto a quest’estate il Psg risparmierebbe 40 milioni

Si tratta di soldi

Il PSG spera in un trasferimento compreso tra 65 e 75 milioni di euro, a seconda dei bonus. Per il Napoli, la soglia è fissata a 80 milioni di euro, il valore reale della suo calciatore, eletto miglior giocatore del campionato nella stagione 2023. L’importo, i bonus, il giusto accordo, è la posta in gioco nei colloqui di questo lunedì in Costa Azzurra tra i due club.

Allo stesso tempo, il Napoli di Antonio Conte cerca di reclutare Alejandro Garnacho, l’ala argentina del Manchester United, 20 anni. Entrambe le parti sperano in una rapida risoluzione per portare a termine queste assunzioni che sconvolgeranno il loro organico. Prima di questa riunione a Nizza, i leader italiani e francesi contavano su un possibile accordo questo martedì o questo mercoledì. È sulla buona strada”.

ilnapolista © riproduzione riservata