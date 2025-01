Il Napoli non vuole dare 2-3 milioni alla Juve per Danilo, si cerca un compromesso con un bonus (Schira)

Il brasiliano ha già l’intesa con il Napoli per un contratto fino al 2026. Interesse anche per Ghilardi (classe 2003) del Verona.

Il Napoli continua a lavorare per rinforzare il reparto difensivo. Oltre a Danilo, si è aggiunto anche il nome di Ghilardi del Verona, giovane prospetto classe 2003.

La Juventus vuole 2-3 milioni per Danilo, ma il Napoli punta a un bonus per i bianconeri

Secondo quanto riportato da Nicolò Schira sul brasiliano della Juventus:

Lavori in corso per Danilo al Napoli. Il brasiliano ha l’intesa con gli azzurri per un contratto fino al 2026, ma la Juventus vuole un indennizzo di 2-3 milioni per liberarlo. Il brasiliano punta invece a liberarsi a titolo gratuito. Una possibile strada potrebbe essere quella di inserire dei bonus da corrispondere alla Juve al raggiungimento di determinati traguardi da parte del Napoli così da trovare un compromesso.

Per quanto riguarda Ghilardi, invece, gli azzurri stanno pensando di prenderlo, ma lasciandolo in prestito all’Hellas Verona:

Napoli in trattativa con il Verona per ingaggiare Daniele Ghilardi. I piani del Napoli sono chiari: vogliono ingaggiarlo subito, ma il difensore centrale resterà al Verona in prestito.

«Aspetta Danilo, è l’identikit che deve aggiungere personalità e leadership e sa operare tutti e quattro i ruoli della difesa. Si aspetta che definisca lui l’uscita dalla Juventus, l’auspicio è che possa arrivare subito a gennaio perché c’è un’emergenza, sebbene ho visto Buongiorno che vuole tornare quanto prima, ma bisogna pazientare. Per Rafa Marin c’è la volontà di trovare minutaggio altrove: il Como è fortemente interessato, ma c’è anche il Villarreal. Ci sono altre soluzioni oltre a Danilo, ma è lui la priorità. E’ consapevole Danilo di quanta stima ci sia a Napoli nei suoi confronti, c’è un coinvolgimento da parte sua. Ci sarebbe un contratto da almeno 18 mesi. Per la mezz’ala il profilo porta a un under, Fazzini il Napoli sta provando a capire se può diventare più di un’idea, anche se c’è la Lazio avanti. Folorunsho è praticamente in uscita. Si vuole rendere possibili le richieste di Conte per preservare per quantità e qualità la squadra».

