Manna: «Danilo? Trovo irrispettoso parlare ora di mercato»

A Dazn: «Ora parlare di trattative non è corretto perché sminuisce il nostro gruppo. La squadra va migliorata e miglioreremo».

Il ds del Napoli Giovanni Manna è intervenuto ai microfoni di Dazn prima del match contro la Fiorentina.

Manna: «Danilo? Trovo ora irrispettoso parlare di mercato»

Avete sentito Danilo?

«Trovo irrispettoso parlare di mercato ora, siamo in una situazione positiva. Ora parlare di trattative non è corretto perché sminuisce il nostro gruppo. Danilo è estremamente importante e sta vivendo una situazione complicata, ma oggi siamo concentrati su noi stessi».

Obiettivo scudetto è possibile?

«Il tifoso ha interesse di conoscere le trattative e di avere calciatori importanti, la stessa voglia nostra. La squadra va migliorata e miglioreremo ma non è funzionale giocare parlando di mercato. Questo gruppo ci ha portato al primato in classifica e puntiamo su tutti, rimanendo sempre attenti».

A gennaio si può migliorare la competizione?

«Quello assolutamente, ti fa allenare meglio, è una parte strutturale importante. C’è chi ha giocato meno, le rotazioni sono più complicate dato che non ci sono competizioni europee, è normale che ci sia qualcuno più contento o meno».

Secondo quanto riportato da Sportmediaset:

Il difensore brasiliano, in scadenza a giugno e fuori dai programmi di Thiago Motta, piace ad Antonio Conte per l’esperienza che può portare alla retroguardia azzurra, qualità che non disdegnerebbero pure i rossoneri che possono giocare una carta in più con la Juve: Fikayo Tomori. L’inglese è nella lista degli obiettivi dei bianconeri per il mercato di gennaio. Ora si attendono le valutazioni di Conceiçao sul giocatore. La Juve vorrebbe un indennizzo per liberare Danilo, il Napoli punta a ottenerlo gratis mentre il Milan resta a guardare a fari spenti: se si sbloccasse la situazione Tomori, da ricordare che già in estate Kalulu aveva lasciato Milano per approdare a Torino, anche i rossoneri entrerebbero in gioco.

