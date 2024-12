Villarreal su Rafa Marin: lo vogliono in prestito a gennaio

Lo riporta il giornalista Ekrem Konur; il difensore centrale ex Real Madrid del Napoli non ha ancora esordito in Serie A.

Il giornalista turco Ekrem Konur riporta su X che il Villarreal sarebbe interessato al difensore del Napoli Rafa Marin.

Per il centrale ex Real Madrid, arrivato in Italia quest’estate, il club spagnolo potrebbe chiedere un prestito a gennaio agli azzurri.

Villareal plans to sign Napoli’s 22-year-old Spanish defender Rafa Marín on loan in January. pic.twitter.com/qIqrqdOBs9 — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) December 4, 2024

Rafa Marin non ha finora esordito in Serie A, ha giocato solo in Coppa Italia contro il Palermo e domani sera probabilmente scenderà in campo contro la Lazio. Il fatto che abbia trovato poco spazio finora potrebbe far pensare che il 22enne voglia maggior minutaggio in campo e per questo possa chiedere alla società di tornare in Spagna.

Rafa Marin potrebbe partire titolare in Coppa Italia contro la Lazio

Le parole di Modugno, inviato Sky a Castel Volturno:

«Per giovedì Conte ne cambia probabilmente undici, un turnover totale di squadra per coerenza. C’è la gestione delle energie del fisico e della testa ma anche quello degli umori. Quindi per coerenza c’è un gruppo che va premiato. Squadra schierata col 4-3-3 o 4-2-3-1, dipende un po’ dalla posizione di Raspadori, mezzala o sottopunta alle spalle di Simeone. Ci sono Ngonge e Neres. Dietro la linea a quattro, con Zerbin che si adatta ad esterno a destra, e Rafa Marin, occasione per l’ex Real al quale è stato concesso del tempo fisiologico per abituarsi e capire il calcio italiano. Ma evidente che Conte ha anche la necessità di verificare lui e gli altri. Ci sono Juan Jesus e Spinazzola, in mezzo al campo Gilmour e Folorusho. Praticamente un altro Napoli nel quale Conte ha piena fiducia, ma con la consapevolezza che non vale l’altro».

