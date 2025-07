Beukema libero per il Napoli, il Bologna lo sostituisce con Vitik

Calciomercato Napoli, si sblocca l'opzione Beukema: il Bologna ha chiuso per Vitik, suo sostituto in difesa. Al posto di Ndoye arriva Bernardeschi. Lo riferisce Marchetti a Sky Sport 24.

Il Bologna accelera sul calciomercato e sblocca un’uscita anche per il Napoli. Secondo quanto riportato da Luca Marchetti a Sky Sport 24, i rossoblu hanno chiuso tre operazioni: Bernardeschi, Immobile e Vitik. Proprio l’arrivo del difensore dallo Sparta Praga apre la strada alla partenza di Sam Beukema, obiettivo del club azzurro. E Bernardeschi prende il posto di Ndoye.

Si sblocca Beukema per il Napoli:

Luca Marchetti a Sky Sport 24: «Tripletta del Bologna oggi: arriva Bernardeschi per il quale non serve nient’altro oltre la firma sul contratto, poi Immobile per il quale il Besiktas ha ufficializzato l’addio con la rescissione contrattuale. Il centravanti firmerà un contratto da un anno più un’opzione per un secondo, condizione concordata insieme da società e giocatore per capire se si potesse andare avanti insieme senza impegnarsi necessariamente a prescindere. Infine Vitik dallo Sparta Praga arrivato oggi in Italia per le visite mediche già svolte e ora Beukema può partire».

Bernardeschi sostituto di Ndoye:

Aggiunge in diretta il giornalista: «Accordo concluso ormai per Bernardeschi, contratto da due anni più uno e gli daranno anche la maglia numero 10. Non si è attesa nemmeno la cessione di Ndoye per chiudere».