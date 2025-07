Zhegrova vuole lasciare il Lille. In Kosovo si parla di un possibile affondo del Napoli

Secondo KosovaPress, Edon Zhegrova lascerà il Lille in estate. Il Napoli potrebbe tornare ad osservare da vicino il giocatore.

Da tempo accostato al Napoli e poi sparito dai radar, Edon Zhegrova torna d’attualità: il Lille conferma che partirà in estate e Napoli e Atalanta osservano. L’esterno kosovaro è in scadenza nel 2025 e vuole un nuovo progetto.

Zhegrova in uscita dal Lille, il Napoli fiuta il colpo (KosovaPress)

Edon Zhegrova sembra destinato a lasciare il Lille, con il presidente del club, Olivier Létang, che ha dichiarato che la società non ha intenzione di trattenerlo oltre quest’estate. L’esterno, arrivato nel 2022 dal Basilea, è entrato nell’ultimo anno di contratto e ha espresso più volte la volontà di affrontare una nuova sfida.

In conferenza stampa, Létang ha spiegato la posizione del Lille riguardo al giocatore kosovaro: «Edon ha manifestato il desiderio di andarsene. Non mi sembra opportuno trattenerlo con solo un anno di contratto rimanente, considerando l’attuale contesto economico del calcio francese. La sua partenza è qualcosa che ci aspettiamo», ha affermato, come riportato da KosovaPress.

Alla luce di ciò, Létang ha chiarito che, nonostante l’arrivo di Marius Broholm, il Lille cercherà un nuovo esterno offensivo, per avere almeno quattro giocatori in grado di coprire le fasce: «Se Edon restasse, avremmo quattro esterni. Se parte, dovremo trovarne un quarto. Siamo in contatto con alcuni profili. I grandi club europei hanno almeno quattro esterni capaci di fare la differenza.»

Secondo La Voix du Nord, il futuro di Zhegrova è ancora incerto, ma dalla Serie A arriva un interesse concreto, con Napoli e Atalanta che seguono da vicino il talentuoso esterno offensivo.