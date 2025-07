Il Napoli vuole trattare per il rinnovo di Anguissa fino al 2028 (Sky)

Frank Anguissa è sempre più vicino alla permanenza a Napoli, nonostante le numerose voci d’addio delle scorse settimane. Non solo. Gli azzurri vorrebbero trattare con il centrocampista camerunense per prolungare il suo contratto fino al 2028.

Il Napoli vuole trattare per il rinnovo con Anguissa fino al 2028

Come riportato da Sky Sport:

Il Napoli ha esercitato il prolungamento automatico del rinnovo di Anguissa fino al 2027. Nonostante questo il club azzurro vuole comunque trattare per il rinnovo del centrocampista fino al 2028, così da sottolineare la sua importanza all’interno del progetto.

Ne scrive la Gazzetta con Vincenzo D’Angelo:

Frank Zambo Anguissa pochi mesi fa aveva comunicato al Napoli l’intenzione di cambiare aria. Una scelta di vita, non professionale. Una decisione che adesso potrebbe essere nuovamente capovolta, con la possibilità concreta di restare ancora a Napoli. A oggi non sono arrivate offerte importanti per lui. Il Chelsea ha fatto un sondaggio, il Monaco si è rifatto vivo, l’Arabia ha bussato nuovamente a suon di milioni alla sua porta. E anche il Fenerbahce sembrava pronto a trattare il suo acquisto. Ma Anguissa non ha preso accordi o contatti con nessuno.

Il Besiktas aveva offerto 18 milioni al Napoli:

Secondo quanto riportato dal giornalista Rudy Galetti su X:

Il Besiktas continua a spingere per Anguissa: l’ultima offerta è vicina ai 18 milioni richiesti dal Napoli, bonus inclusi. Il club italiano è fermo sulla sua valutazione: vuole quella parte fissa + bonus. Sono in corso trattative tra i due club, mentre emerge anche l’interesse saudita.