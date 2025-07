Mario Rui si è allenato finora con un club di Serie D portoghese: il Cagliari vuole riportarlo in Italia (Tmw)

L'idea sarebbe quella di valutarlo e di metterlo in coppia con il giovanissimo Idrissi per avere maggior esperienza sulla fascia sinistra.

Mario Rui ha lasciato Napoli la scorsa estate dopo che Antonio Conte non l’ha confermato nella sua rosa. Il terzino portoghese ha continuato ad allenarsi a Lisbona e ora sembra che possa tornare nuovamente in Serie A.

Il Cagliari vuole riportare in Serie A Mario Rui

Tuttomercatoweb scrive:

Il Cagliari sta valutando di aggiungere Mario Rui alla propria rosa per la prossima stagione. Il giocatore è svincolato e si è allenato a Lisbona nell’ultimo periodo con un trainer personale e una squadra di Serie D. L’idea sarebbe quella di valutarlo di metterlo in coppia con il giovanissimo Idrissi per il lato mancino. Anche perché gli stessi isolani cercano spesso profili con già esperienza in Serie A.

Dunque, per il classe ’91 potrebbero aprirsi le porte di un club che punta alla salvezza nel massimo campionato italiano.

Da grande protagonista del Napoli dello scudetto, a calciatore fuori rosa nel giro di un anno:

«Difficile oggi dare una spiegazione. La scorsa stagione è stata oggettivamente molto complicata e poi è iniziato un nuovo progetto con Antonio Conte».

Cosa è accaduto col suo arrivo? Ti ha subito comunicato che eri fuori dal progetto?

«Sì, abbiamo parlato fin da subito. Siamo stati molto chiari l’uno con l’altro. Mi ha subito spiegato il suo progetto e poi siamo andati avanti secondo ciò che ci eravamo detti».

Chiuso il calciomercato ti sei ritrovato fuori rosa. E ti sei rivolto all’Aic…

«Sì, era il mese di settembre e mi sono rivolto all’Assocalciatori per chiedere delle informazioni. Non mi ero mai trovato in una situazione del genere e non sapevo cosa fare. Mi hanno detto come muovermi e a quel punto sono entrato in contatto col ds Manna. E ci tengo a precisare una cosa: non ho mai voluto creare problemi a nessuno. Sono uscite tante notizie in cui si parlava di una mia causa nei confronti del Napoli: nulla di più falso. Ho parlato con Manna e s’è rapidamente giunti a un accordo».