Sky sul mercato del Napoli: comanda Conte, per Danilo pronto un contratto di almeno 18 mesi

Modugno: «Danilo sa operare su tutti e quattro i ruoli della difesa, l’auspicio è che possa arrivare a gennaio. Su Rafa Marin ci sono Como e Villarreal».

Il Napoli opererà nel calciomercato di gennaio affinché la squadra sia più competitiva per affrontare la seconda parte di stagione. Le priorità del club allenato da Conte rimangono in difesa (Danilo in pole) e a centrocampo, dove andrà trovato un sostituto di Folorunsho, prossimo ad approdare alla Fiorentina già nelle prossime ore. Questi i ruoli maggiormente richiesti dal tecnico.

Modugno (Sky): «Per il mercato del Napoli comanda Conte, per Danilo pronto un contratto di almeno 18 mesi»

Sul mercato del Napoli, Francesco Modugno di Sky Sport ha spiegato:

«Comanda Conte. Aspetta Danilo, è l’identikit che deve aggiungere personalità e leadership e sa operare tutti e quattro i ruoli della difesa. Si aspetta che definisca lui l’uscita dalla Juventus, l’auspicio è che possa arrivare subito a gennaio perché c’è un’emergenza, sebbene ho visto Buongiorno che vuole tornare quanto prima, ma bisogna pazientare. Per Rafa Marin c’è la volontà di trovare minutaggio altrove: il Como è fortemente interessato, ma c’è anche il Villarreal. Ci sono altre soluzioni oltre a Danilo, ma è lui la priorità. E’ consapevole Danilo di quanta stima ci sia a Napoli nei suoi confronti, c’è un coinvolgimento da parte sua. Ci sarebbe un contratto da almeno 18 mesi. Per la mezz’ala il profilo porta a un under, Fazzini il Napoli sta provando a capire se può diventare più di un’idea, anche se c’è la Lazio avanti. Folorunsho è praticamente in uscita. Si vuole rendere possibili le richieste di Conte per preservare per quantità e qualità la squadra».

Il ds della Juventus Cristiano Giuntoli ha rilasciato delle dichiarazioni ai canali ufficiali della Serie A in cui ha parlato di mercato e della situazione legata a Danilo, escluso dai convocati per la Supercoppa. Il difensore brasiliano ha il contratto in scadenza nell’estate 2025 e Napoli e Milan sono i club maggiormente interessati in Italia ad ingaggiarlo.

«Siamo d’accordo con il suo entourage e stiamo cercando una soluzione che vada bene per lui e per la Juventus. Quando c’è un calciatore sul mercato, ci deve essere il gradimento di entrambe le parti».

