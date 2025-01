Fonseca contattato per la panchina del Lione, l’ex Milan ci sta pensando (L’Equipe)

Circa un anno fa il presidente Textor gli aveva proposto di allenare il Botafogo, club brasiliano della stessa proprietà. Ma Fonseca aveva rifiutato.

Secondo quanto riportato da L’Equipe, il Lione ha contattato l’ex Milan Paulo Fonseca per sostituire Pierre Sage in panchina.

Fonseca è stato contattato per prendere la panchina del Lione

Il quotidiano francese scrive:

La serie di risultati meno convincenti del Lione, con l’eliminazione ai sedicesimi di Coppa di Francia contro un club di terza divisione, ha indebolito la posizione di Sage, al punto che il nome di Paulo Fonseca torna con insistenza per succedergli sulla panchina del Lione. Circa un anno fa, Textor aveva avviato i primi contatti con il tecnico portoghese proponendogli la panchina del Botafogo [club brasiliano della stessa proprietà ndr]. Una prospettiva respinta da Fonseca. Il proprietario del club avrebbe ora ripreso i contatti con l’ex Milan, per discutere di un suo ritorno in Ligue1. Fonseca sarebbe interessato ma aspetta garanzie sportive e finanziarie prima di dire sì a John Textor.

“Fonseca aveva alzato l’asticella dopo aver sostituito Stefano Pioli in estate e dichiarato il suo obiettivo come: «vincere lo scudetto»“.

Bandini però obietta:

“Ma questo non giustifica un trattamento così pessimo nei suoi confronti. Se la decisione di licenziare Fonseca è stata presa prima del calcio d’inizio, perché non informarlo prima che parlasse in una conferenza stampa post-partita? Appena un’ora prima di dare la notizia del suo licenziamento, il portoghese aveva detto a una sala di giornalisti che si aspettava di viaggiare con la sua squadra per la semifinale della Supercoppa Italiana del Milan a Riyadh venerdì. Fonseca sedeva curvo e solo dietro la grande scrivania rossa nella sala stampa, rispondendo alle domande dei giornalisti che ne sapevano più di lui sulla sua posizione“.

