Dani Olmo, la Federcalcio spagnola stronca tutte le speranze del Barcellona: «È scaduto il tempo»

«Non è arrivato nulla, in ogni caso è scaduto il tempo», sono le parole che la Federcalcio spagnola avrebbe riferito a Marca, quotidiano di fede madridista, in merito al caso Dani Olmo. Il Barcellona a denti stretti dichiara che è ancora tutto nelle mani della Liga e della Federcalcio. La “nuova” registrazione di Dani Olmo e di Pau Vicotr dipende da loro. Allo stato attuale, Dani Olmo è libero di firmare un nuovo contratto con qualsiasi altra squadra. Laporta però insiste che presto tutto si risolverà. Marca assicura che non è così. Ormai il Barcellona ha perso Dani Olmo e Pau Victor.

Il Barcellona ci sperava ma il 31 dicembre era il termine ultimo

“Il Barcellona parla, in via ufficiosa, che tutto è nelle mani della Federcalcio spagnola. Insistono che la documentazione è in regola e che l’hanno trasferita alla Liga. Ebbene, alla Ciudad del Fútbol di Las Rozas (la Coverciano spagnola, ndr) non è arrivata alcuna documentazione o richiesta da parte della squadra catalana in merito alla licenza federativa di Dani Olmo o di Pau Víctor“.

Alla Federcalcio ricordano che “non c’è altro scenario se non quello di ricordare che le regole vanno rispettate e che tutta la documentazione che arriverà da ora in poi è fuori tempo massimo“.

“La Federazione afferma che la situazione era chiara e che il 31 dicembre era il termine ultimo per l’ufficializzazione delle licenze provvisorie dei due giocatori, una volta espletate tutte le procedure, circostanza che, secondo Laliga, non si è verificata. Inoltre, ora non è come mesi fa, quando la comunicazione tra le due istituzioni poteva essere complicata, se non impossibile. In questo momento c’è dialogo, comprensione e in quasi tutte le questioni vanno di pari passo“. In altri termini, i rapporti tra Liga, Rfef e Barcellona sono piuttosto tranquilli.

El Mundo Deportivo ci crede ancora, altrimenti “il club si rivolgerà alla giustizia ordinaria”

Secondo il Mundo Deportivo, di fede blaugrana, il Barcellona è ancora in tempo per registrare Dani Olmo e Pau Victor. Il club avrebbe ricevuto i pagamenti della vendita dei posti Vip del nuovo Camp Nou. Scrive infatti El Mundo Deportivo:

“Il Barcellona ha già ricevuto i 28 milioni di euro mancanti da uno dei due investitori che pagano per gestire i posti Vip nel futuro Spotify Camp Nou. Una volta arrivato il bonifico, invierà automaticamente la documentazione alla Liga , che dichiarerà che il club del Barça può ora operare nel mercato con la regola 1:1. Sebbene ciò non consenta di tesserare Dani Olmo e Pau Víctor in quanto non sono stati registrati dalla LaLiga il 1° gennaio , si creerebbe il paradosso che il Barça potrebbe ingaggiare altri giocatori“.

E ancora:

“La giustizia ordinaria è la strada che il club seguirà nel caso in cui la Federcalcio spagnola non conceda le nuove licenze a Dani Olmo e Pau Víctor, come richiesto dal club martedì 31 dicembre e annunciato in un comunicato“.

