Conte: «Giocatori di prospettiva? Non facciamo ridere. Le cose vanno fatte come dio comanda»

Conte a Sky Sport:

«“Ciccio fai il bravo”» riferito a Marocchi.

«Dare fastidio è già fare qualcosa di più. Quando dici “dare fastidio” dici tutto e dici niente».

«Questa è una squadra che è cresciuta, cresciuta tanto, due mesi e mezzo fa l’Atalanta a Napoli ci ha dato tre gol. Oggi è stata una partita diversa sono tutti i punti di vista. Dissi vedremo al ritorno. Non mi aspettavo di giocare così presto contro l’Atalanta. Il Napoli è cresciuto tanto anche nelle difficoltà, mi piace sottolinearlo. Andiamo avanti con situazioni che stiamo affrontando sia a livello di infortuni che di mercato. Situazioni che potrebbero ammazzare un toro invece noi andiamo avanti e non ci lamentiamo. Sono contento quando vado a Castel Volturno‚

Che giocatore ti aspetti dal club, quali caratteristiche deve avere?

«Lascio al club la decisione. Non entro nel merito del mercato. Se dovessero chiedermi qualcosa, dirò la mia. Giocatori di prospettiva? Prospettiva per cose. Se le cose vanno fatte, devono essere fatte nella maniera giusta, non facciamo ridere. Le cose devono essere fatte come dio comanda altrimenti andiamo avanti con questi ragazzi».

Kvara è un grande giocatore.

«L’ho detto ieri. Ci sono i pareri soggettivi e quelli oggettivi. Rispetto allo scudetto sono andati via tutti quelli che voi consideravate i migliori. Osimhen, Kvara, Kim, Zielinski oltre a Mario Rui che era il titolare. Testa bassa e lavorare. Non ci dobbiamo lamentare. Se il club ha piacere di fare qualcosa, bene, altrimenti continuo con questi giocatori, non mi tradiranno mai».

Lukaku asciutto come non mai

«Romelu dà sempre tutto, è un calciatore per noi importate, come Raspadori e Simeone. Sono tutti importanti. Non siamo tanti ma siamo giusti e affamati».

