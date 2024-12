Weekend da incubo per Leclerc, vittima di intossicazione alimentare dopo la cena di fine stagione

Da Sportmediaset. Ha preferito saltare la conferenza stampa di rito per andare a riposare. La sua presenza in pista per libere 3 e qualifiche non è in dubbio

È un weekend nero ad Abu Dhabi per Charles Leclerc. Non solo dovrà scontare 10 posizioni di penalità in griglia dopo la sostituzione degli accumulatori della propria monoposto. Il pilota della Ferrari ha trascorso una notte in bianco dopo la tradizionale cena di fine stagione con tutti i piloti.

“Il monegasco è stato vittima di una intossicazione alimentare e ha preferito saltare la conferenza stampa di rito per andare a riposare. La sua presenza in pista per libere 3 e qualifiche non è in dubbio”, fa sapere Sportmediaset. «Spero che domani la giornata per noi sia migliore e in una rimonta domenica. Proveremo a fare a fare qualcosa di eccezionale».

Nelle Libere1 per il Gran Premio di Abu Dhabi, che segna l’ultima gara del Mondiale 2024 di Formula 1, Charles Leclerc ha fatto il miglior tempo con 1.24.321, spuntandola sulla McLaren di Lando Norris. Dopo la gioia, però, la delusione: sarà penalizzato di 10 posizioni per l’installazione del terzo pacco batteria stagionale della sua Ferrari. La rossa era stata ferma ai box per mezz’ora, smontata e rimontata prima di consentire al pilota monegasco di scendere in pista.

Per lui risulterà quindi una gara molto complicata e questo può indirizzare l’assegnazione del titolo costruttori, con la McLaren che ha già 21 punti di vantaggio sulla Ferrari e la rimonta risulterà essere ancora più complessa.

