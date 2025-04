Al Messaggero: «È divertente ogni giorno avere grandi obiettivi; poi, quando li realizzi, continuare ad avere altri grandi sogni. Anche se faccio la Dybala mask, resto tifoso del Milan».

Il campione di salto con l’asta svedese Armand Duplantis cercherà un nuovo record alla Diamond League in Cina, in programma oggi alle ore 13. Arriva con il record stabilito a Clermont-Ferrand a febbraio di 6,27 m. L’intervista rilasciata al Messaggero.

Duplantis: «Gareggerei anche in un’altra specialità pur di provare cose nuove»

Dobbiamo aspettarci un altro record del mondo?

«Non escludo mai nulla e cerco sempre di presentarmi pronto per saltare il più in alto possibile. Se le condizioni lo permetteranno, ci proverò. Credo di aver già dimostrato a me stesso che lo stadio di Xiamen è un ottimo posto per saltare».

A Madrid, per il premio di sportivo dell’anno, si è messo in posa anche con Dybala, col quale avete mimato anche la sua esultanza…

«Non è la prima volta che faccio la Dybala mask. Ricordo di averla fatta quando ho saltato la prima volta i 5,80 metri. Era il 2018. Madrid è stata un po’ la chiusura del cerchio: ho pensato che fosse una cosa divertente da fare dopo tanto tempo. Mi piace Dybala, ma rimango tifoso del Milan del mio connazionale Ibrahimovic».

Come trova gli stimoli per migliorarsi?

«Voglio sempre ottenere il massimo da me stesso per continuare a migliorare. Anche se sono stato in grado di fare cose davvero straordinarie negli ultimi anni e cose che avrei potuto solo sognare, ormai mi sono abituato alle situazioni di voler realizzare il mio pieno potenziale. La cosa divertente dello sport è proprio questa. E’ divertente ogni giorno avere sogni davvero grandi e grandi obiettivi, per cercare di riuscire a raggiungerli. E poi, quando li realizzi, continuare ad avere grandi sogni».

La rivedremo in un’altra sfida particolare?

«Conoscendomi, sono sicuro che se qualcuno di proponesse di gareggiare in un’altra specialità, sarei abbastanza stupido da accettare pur di provare qualsiasi cosa».

ilnapolista © riproduzione riservata