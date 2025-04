Osimhen, nessun club inglese è disposto per ora a pagargli 12 milioni netti a stagione (Romano)

L’esperto di calciomercato sul suo canale YouTube: «In più ci sono le commissioni e la clausola da 75 milioni. C’è interesse anche dall’Arabia Saudita e dall’Italia, ma l’ingaggio è il punto cruciale.».

L’esperto di calciomercato Fabrizio Romano fa il punto sul futuro di Victor Osimhen, che quest’estate tornerà a Napoli dopo il prestito al Galatasaray.

Nessun club inglese paga ad Osimhen 12 milioni di euro netti a stagione

Sul suo canale YouTube, Romano spiega:

«Victor Osimhen chiede non meno dell’attuale ingaggio previsto dal contratto col Napoli, ovvero 12 milioni di euro netti a stagione. In più ci sono le commissioni e bisogna pagare la clausola al Napoli da 75 milioni di euro. E’ un trasferimento molto costoso e complicato per i club inglesi per il fair play finanziario, anche se lui è attratto dalla Premier League. Tutti i club però non sono pronti a pagare 12 milioni di euro d’ingaggio, poi le cose possono cambiare, ma la situazione ora è questa. C’è interesse anche dall’Arabia Saudita e dall’Italia, ma l’ingaggio è il punto cruciale. Non resterà al Galatasaray e tornerà a Napoli per andare via. Al momento però le inglesi non mettono 12 milioni di euro di stipendio e resta soprattutto l’interesse dall’Arabia Saudita se non dovesse abbassarsi l’ingaggio».

L’obiettivo dell’Al-Hilal sarebbe quello di avere l’ex Lille e Napoli a disposizione entro l’inizio del Mondiale per Club. A riferire la notizia è il britannico Ben Jacobs, giornalista di ‘GiveMeSport’ e ‘TalkSport. Il collega ha lanciato la bomba scrivendo su “X“:

“L’Al-Hilal ha ancora pronto il budget stanziato per cercare di ingaggiare Mohamed Salah (che ha deciso di rinnovare con il Liverpool, ndr). Ora verrà destinato a un nuovo nome di spicco, un acquisto di prestigio in vista del Mondiale per Club. Victor Osimhen è uno dei nomi presi in considerazione, e lui ha aperto all’Arabia Saudita”.

