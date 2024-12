Il titolo costruttori si allontana per la Ferrari: Leclerc fa il miglior tempo ad Abu Dahbi, ma verrà penalizzato

Per l’installazione del terzo pacco batteria stagionale della Ferrari, il pilota perde 10 posizioni e partirà quindi da 11esimo nell’ultima gara del Mondiale.

Nelle Libere1 per il Gran Premio di Abu Dhabi, che segna l’ultima gara del Mondiale 2024 di Formula 1, Charles Leclerc ha fatto il miglior tempo con 1.24.321, spuntandola sulla McLaren di Lando Norris. Dopo la gioia, però, la delusione: sarà penalizzato di 10 posizioni per l’installazione del terzo pacco batteria stagionale della sua Ferrari. La rossa era stata ferma ai box per mezz’ora, smontata e rimontata prima di consentire al pilota monegasco di scendere in pista.

BREAKING: Charles Leclerc has been handed a 10-place grid penalty for the Abu Dhabi Grand Prix after exceeding the battery allocation#F1 #AbuDhabiGP pic.twitter.com/a4Yr2sMFmA — Formula 1 (@F1) December 6, 2024

Per lui risulterà quindi una gara molto complicata e questo può indirizzare l’assegnazione del titolo costruttori, con la McLaren che ha già 21 punti di vantaggio sulla Ferrari e la rimonta risulterà essere ancora più complessa.

Leclerc: «Schumacher è stato una leggenda, ma Senna era speciale»

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, il pilota monegasco si sofferma sul lavoro a Maranello e sul rapporto con Hamilton, futuro compagno di squadra.

Lei e Hamilton sembrate già compagni di squadra per come vi si vede in sintonia nel paddock.

«Già ci conoscevamo ma il nostro rapporto è più stretto da quando è diventato ufficiale il suo passaggio alla Ferrari nel 2025. Parliamo soprattutto delle nostre passioni: musica, oppure dei viaggi. Si sono incontrati pure i nostri cani…(ride;ndr). Non parliamo quasi mai di F1 perché Lewis fino a dicembre è un pilota Mercedes».

Vorrebbe gareggiare con un pilota del passato?

«Senna. Mio padre era un suo tifoso: mi ha trasmesso questa ammirazione. Michael Schumacher è stato una leggenda, ma Ayrton era speciale».

ilnapolista © riproduzione riservata