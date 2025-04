Conte rivoluziona il pacchetto difensivo per il match col Torino. Raspadori avanti con Lukaku, Jack con cinque gol ha portato sette punti al Napoli

Olivera centrale come con Bielsa. Buongiorno non recupera, Rafa Marin torna in panchina (Sky)

A Sky Sport approfondiscono la lotta scudetto tra Inter e Napoli. L’Inter ospita la Roma, gli azzurri di Conte il Torino di Vanoli. Conte pensa a mettere in campo un Napoli inedito per questa partita con Raspadori dal primo minuto. Le ultime da Castel Volturno fornita dall’inviato Sky Massimo Ugolini.

Napoli schierato con Olivera centrale, Spinazzola terzino, McTominay esterno e Raspadori seconda punta

Ugolini:

«Torna Raspadori dal primo minuto in un 4-4-2? 4-4-2 o 3-5-2 non cambia molto. Molto cambierà dal punto di vista dell’impostazione. Più di una possibilità, quasi una certezza la presenza di Raspadori. Domani dovrebbe giocare lui e Olivera in una posizione inedita. Ovvero centrale di sinistra nella difesa a quattro o braccetto di sinistra nella difesa a tre. In Uruguay aveva già giocato da centrale. Molto dipenderà dai movimenti di Spinazzola. Il Napoli voleva provare questa soluzione alla vigilia contro il Milan, poi ci fu l’influenza di McTominay. Lukaku beneficia non poco della presenza di Raspadori, con i suoi 5 gol ha portato sette punti al Napoli. Per certi aspetti un Napoli inedito, siamo abituati a vedere tanti cambiamenti in realtà, un ventaglio di soluzioni tattiche veramente ampio. Sarà così anche domani. Evidente che le conferme che arrivano da Castel Volturno, precludono la possibilità di vedere in campo Buongiorno, continua a lavorare ma non è pronto. Olivera preferito a Rafa Marin che aveva fatto bene contro il Monza».

