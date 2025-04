Torino, Vlasic e Lazaro si sono allenati in parte con la squadra: potrebbero partire dalla panchina (Gazzetta)

Ivan Ilic e Borna Sosa non ci saranno, nemmeno Gineitis che è squalificato. Vanoli farà la rifinitura oggi pomeriggio.

Il Torino affronterà il Napoli domani sera, domenica 27 aprile, alle 20:45. La speranza dei granata è di rivedere in campo Nikola Vlasic e Valentino Lazaro, che ieri hanno svolto parte dell’allenamento in gruppo e potrebbero dunque partire dalla panchina.

Torino, Vlasic e Lazaro potrebbero partire dalla panchina contro il Napoli

La Gazzetta dello Sport scrive:

Il trequartista croato e l’esterno austriaco ieri hanno svolto una parte di lavoro con il gruppo granata che sta preparando la partita. Non c’è ottimismo, invece, per Ivan Ilic e per Borna Sosa. Paolo Vanoli e il suo staff faranno le ultime valutazioni nel pomeriggio di oggi, quando è in programma l’ultima rifinitura prima della partenza per Napoli. Alla partita contro gli azzurri non parteciperà Gvidas Gineitis, che è squalificato.

Assenti anche Zapata, Schuurs, Njie, ormai da tempo fuori.

Il giornalista Gianluca Di Marzio riporta sul suo sito quale potrebbe essere la formazione contro i granata:

Conte pensa a un assetto ancora una volta diverso. Rispetto alla trasferta di Monza, l’allenatore salentino riflette su due nuove mosse e sul possibile passaggio al 4-4-2, sebbene sussista l’idea di difesa a tre. Innanzitutto potrebbe premiare Raspadori al posto di Marin, secondariamente Anguissa dovrebbe riprendersi la maglia da titolare di Gilmour. Davanti a Meret e accanto a Di Lorenzo e Rrahmani, Olivera potrebbe scalare nell’insolito ruolo di difensore centrale sinistro, mentre Spinazzola tornare a giocare da terzino. Linea di centrocampo a 4 composta da Politano, Anguissa, Lobotka e McTominay. A Raspadori il compito di affiancare Lukaku in attacco.

