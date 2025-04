Mourinho ha messo Anguissa nel suo mirino, lo vorrebbe al Fenerbahçe (Fanatik)

Monaco e Chelsea sono interessati al calciatore camerunense e stanno seguendo la situazione. Anguissa considera concluso il suo ciclo a Napoli

Secondo quanto riporta il portale turco Fanatik, José Mourinho ha messo nel mirino un centrocampista del Napoli. Si tratta di Frank Anguissa, il camerunense ha già fatto sapere che gli piacerebbe cambiare squadra.

Il desiderio di Mourinho: Anguissa al Fenerbaçe

Su Fanatik si legge:

Nonostante il Napoli non voglia perdere Frank Anguissa a parametro zero, il centrocampista vorrebbe cambiare aria. Si vocifera che il Monaco dalla Francia sia interessato al calciatore camerunense e anche il Chelsea sta seguendo la situazione. Ma c’è anche Mourinho molto interessato al giocatore, con il quale era stato spesso rivale durante il suo periodo in Inghilterra e a Roma.

Vincenzo D’Angelo sulla Gazzetta dello Sport scrive del possibile addio di Frank Anguissa, centrocampista del Napoli, a fine stagione.

Sulla Gazzetta si legge:

Logico che un giocatore così, alla soglia dei 30 anni, possa avere il desiderio di cercare un’ultima grande avventura: questione di stimoli forse, ma anche di famiglia a quanto pare. Anguissa vorrebbe cambiare aria, evidentemente considera concluso il suo ciclo napoletano. Prima, però, vuole regalare un’ultima gioia a una città e una tifoseria che gli sono entrati nell’anima e che porterà sempre nel cuore.

Il Monaco lo voleva già l’estate scorsa, ma a Frank bastò una chiacchierata con Conte per decidere di continuare ancora la sua avventura a Napoli. Stavolta è diverso, c’è una scelta di vita di mezzo. Anguissa e la sua famiglia vorrebbero vivere una nuova avventura, e Londra chiama. Sì, c’è il Chelsea in pressione sul camerunese, che tornerebbe dopo quattro anni in Inghilterra da stella, per prendersi una bella rivincita dopo la retrocessione col Fulham.

Il Napoli voleva allungare il contratto con Anguissa fino al 2029 o 2030, con ricco ritocco dell’ingaggio: un modo per premiare la sua crescita e il suo attaccamento alla causa di questi anni. Intanto, per evitare problemi, ha attivato la clausola di rinnovo automatico fino al 2027 per escludere l’ipotesi di perderlo a zero a giugno. Il club non si opporrà alla cessione, ma ovviamente al giusto prezzo.

