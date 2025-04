Real-Barça, la finale di Coppa del Re potrebbe essere influenzata dall’agitazione della vigilia (Relevo)

Si potrebbe addirittura pensare che i calciatori del Barcellona siano quelli maggiormente colpiti. Questa finale passerà comunque alla storia come quella in cui l’arbitro piange in conferenza.

Questa sera Real Madrid e Barcellona si affronteranno in finale di Coppa del Re a Siviglia, anche se la vigilia è stata tutt’altro che tranquilla.

La finale di Coppa tra Real e Barça potrebbe essere influenzata dall’agitazione della vigilia

Secondo il portale Relevo, la turbolenta giornata di ieri potrebbe influenzare il match, soprattutto emotivamente per il Barcellona:

Non potrebbe essere considerata una finale qualsiasi. Potrebbe essere una finale il cui risultato avrebbe influenzato il futuro prossimo delle due contendenti. Per quanto insolito, sorprendente, inconcepibile e stravagante, è impossibile misurare il grado di trascendenza che tutto ciò che è accaduto ieri sera avrà nello sviluppo della partita in quanto tale. Addirittura, si potrebbe pensare come un tale punto di agitazione emotiva potrebbe influenzare direttamente i calciatori del Barça. Fino a quando i veri protagonisti, i giocatori, potranno esprimersi a modo loro, questa finale di Coppa passerà già nella memoria come quella in cui l’arbitro designato, Burgos Bengoechea, ha pianto alla vigilia e resa pubblica la sofferenza di suo figlio con gli insulti che riceve suo padre. Allo stesso tempo, al suo fianco, il responsabile Var ha parlato del trattamento che ricevono gli arbitri. Dopotutto, si potrebbe pensare che era loro diritto parlare.

Ciò che sembra più discutibile è se fosse il momento giusto per farlo. Proprio alla vigilia di una finale in cui hanno molto da dire con le loro decisioni e in cui, inoltre, gioca la squadra del club che critica maggiormente gli arbitri spagnoli [Real Madrid]. Come previsto, le parole e l’atteggiamento dei giudici di gara hanno provocato una risposta da parte del Real, che si è materializzata nella loro assenza dagli eventi ufficiali previsti per la finale stessa: allenamento, conferenza stampa, foto dei due allenatori e la cena ufficiale.

Relevo ricorda anche le statistiche legate alle due squadre nella competizione:

Nel corso della sua storia, dal 1903, la Coppa del Re, ha portato il Clasico in finale 7 volte in 123 edizioni. Ma quello che è successo nelle ultime 24 ore è stato senza precedenti. Sembra che, se si conoscessero in maniera più approfondita, Ancelotti e Flick potrebbero piacersi. Trasudano calma e buon umore. Il Barça gioca ogni partita allo stesso modo, o simile. Per Ancelotti e il Real, invece, le certezze sono di meno; Carletto modifica più spesso il disegno tattico della squadra, anche se non ci sono cambiamenti drastici. Il punteggio storico delle finali di Coppa col Clasico è 4-3 per il Madrid. In totale, il Barça ha giocato 42 finali, 31 vinte; il Real 40, con 20 titoli.

ilnapolista © riproduzione riservata