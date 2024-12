Serie B, Paolo Bedin è il nuovo presidente di Lega

L’ex direttore generale della Lega Pro con 15 voti ha battuto l’altro candidato Vittorio Veltroni che ha ottenuto 5 preferenze. Mauro Balata ha ritirato la propria candidatura

Come riporta Sky Sport, è Paolo Bedin il nuovo presidente della Lega Serie B. L’ex direttore generale della Lega Pro è stato eletto alla terza votazione dopo che il presidente uscente, Mauro Balata, ha ritirato la propria candidatura.

Nella prima Bedin, ex dg della Lega Pro ha ottenuto 8 voti contro i 5 di Balata e dell’altro candidato Vittorio Veltroni. Nella seconda, Bedin è salito a 11 preferenze, con quattro voti ciascuno per Balata e Veltroni. Nell’ultima, Bedin ha ottenuto 15 voti a favore rispetto ai 5 a di Veltroni.

Chi è Paolo Bedin, il nuovo presidente della Serie B

Sky ricorda:

“Bedin cresce come dirigente al Vicenza Calcio, ricoprendo diversi ruoli fin dalla metà degli Anni Novanta. Nominato Direttore Generale di Lega B sotto la presidenza Abodi, è stato anche Direttore Generale del Vicenza fino al 2022 e ha ricoperto lo stesso ruolo per la Lega Pro”.

La Serie B anticipa la A: da oggi su Amazon Prime il canale di lega “LaB Channel” (C&F)

La Serie B anticipa la A sul canale di lega e da oggi è disponibile “LaB Channel” su Amazon Prime. Il desiderio di alcuni dirigenti del calcio italiano (De Laurentiis ha espresso questo desiderio più volte) diventa realtà ma solo per la Serie B. Potrebbe anche essere una sorta di esperimento pilota per valutare i prossimi sviluppi. Sta di fatto che nel pieno della crisi europea per i diritti tv, quello del canale di lega potrebbe essere una soluzione auspicabile. La notizia del canale della Serie B arriva da Calcio & Finanza:

“A partire dalla giornata di oggi, martedì 3 dicembre gli appassionati di calcio potranno fruire del nuovo canale LaB Channel visibile su Prime Video e godere, dalla prossima giornata, di tutti i match delle squadre della Serie BKT.

L’accordo fra la Lega Serie B e Amazon rappresenta un ulteriore passo in avanti verso l’obiettivo di Prime Video di offrire contenuti d’intrattenimento sempre più premium, ampliando anche la copertura di alcuni degli eventi sportivi live più amati dal pubblico. Da parte della Lega B si tratta di un altro elemento di innovazione nel mondo dei media rights, raggiunto con grande impegno, e in tempi celeri, per mettere a disposizione dei tifosi un nuovo strumento dove seguire il campionato e la squadra del cuore“.

