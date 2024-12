Sainz se n’è andato alla grande dalla Ferrari, parcheggiando l’ultima volta sul podio (As)

As esagera: “Forse se ne va più da grande rispetto alla squadra che lo ha licenziato per fare spazio a una vera e propria leggenda”

Carlos Sainz ha lasciato la Ferrari arrivando secondo ad Abu Dhabi. Lando Norris ha vinto il Gran Premio per la McLaren e si è assicurato il campionato costruttori per la sua squadra, il primo dal 1998. In una gara tesa nel finale di stagione, Norris ha dovuto battere la Ferrari da solo dopo che il suo compagno di squadra Oscar Piastri è stato praticamente eliminato al primo giro, colpito da Max Verstappen. Norris ha mantenuto la calma contro la Ferrari che ha fatto tutto il possibile con Carlos Sainz al secondo posto e Charles Leclerc al terzo. Lewis Hamilton, alla sua ultima gara per la Mercedes, ha suggellato una superba rimonta ed è arrivato quarto dal 16esimo posto in griglia. In Spagna – lo riporta diario As – celebrano l’uscita di scena di Sainz.

“Sainz se ne va alla grande”

Di seguito quanto riporta il quotidiano spagnolo As:

“Se ne va da grande, forse più da grande rispetto alla squadra che lo ha licenziato per fare spazio a una leggenda. Sainz parcheggia la Ferrari in seconda posizione sul podio e la consegna ad Hamilton con una sentita ovazione da parte del box e dei tifosi. Ha concluso il GP di Abu Dhabi dietro Norris e davanti a Leclerc. Il doppio podio non è valso alla squadra il titolo costruttori, che va alla McLaren grazie alla comoda vittoria di Lando. […]

Al semaforo Verstappen ha ripetuto la sua classica grande partenza e ha superato Sainz in pochi metri, ma alla prima curva ha agito come “Mad Max” e ha messo ko Piastri. Entrambi si sono dovuti fermare e hanno guardato quasi l’intero gruppo sfilare. […] La partenza non avrebbe dovuto avvantaggiare Sainz che si è ritrovato improvvisamente a più di tre secondi da Norris. Ha messo tutto ciò che aveva per mantenere vive le sue possibilità di vittoria. […]

Negli ultimi dieci giri Sainz ha ceduto un altro paio di secondi a causa del pericolo di una foratura che fortunatamente non si è concretizzata. Lando ha guadagnato fino a sei secondi e ha consegnato alla McLaren il suo nono titolo costruttori e il primo dal 1998. Allora, Norris e Piastri non erano nati. Anche se il titolo che conta è andato a Verstappen due settimane fa. Nell’ultimo giro Hamilton ha salvato il quarto posto con una grande rimonta e dopo una difesa acrobatica da Russell. […]

Sainz si è dovuto accontentare dell’argento. E ora andrà allaWilliams. Leclerc ha chiuso tra i fuochi d’artificio il doppio podio più dolce-amaro della storia della Ferrari, e probabilmente anche il podio meno felice tra tutti quelli ottenuti da Carlos. Non c’è nessun dispetto, se ne va grato. “Grazie Ferrari, è stato un piacere”, ha detto alla radio. Grazie, Carlos”.

