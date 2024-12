«In Europa abbiamo rapporti con tutte le società e tutti ci fanno i complimenti. Chiudiamo un anno dove abbiamo vinto l’Europa League, tutto merito del lavoro del mister Gasperini»

L’Atalanta è di sicuro una delle candidate per lo scudetto di quest’anno, in Champions la formazione di Gasperini sta facendo un ottimo percorso, almeno fino alla sconfitta dell’altra sera contro il Real Madrid.

Leggi anche: L’Atalanta forse ha salvato Mbappé, cominciavano già a paragonarlo a Bale

Antonio Percassi, presidente dell’Atalanta, ha voluto commentare il momento della squadra, prima in serie A e in buona posizione anche in Champions League in ottica qualificazione agli ottavi, durante il tradizionale pranzo natalizio con i mass media.

«Mi pare che non stiamo andando malissimo nemmeno stavolta. In Europa abbiamo rapporti con tutte le società e tutti ci fanno i complimenti. Chiudiamo un anno dove abbiamo vinto l’Europa League, tutto merito del lavoro del mister Gasperini, dei giocatori e delle persone straordinarie che lavorano fuori dal campo, in sede a Zingonia».

Sulle ambizioni scudetto, il vertice societario predica prudenza: «Bisogna tenere i piedi per terra. Mi ricordo bene dove eravamo in classifica»

ilnapolista © riproduzione riservata