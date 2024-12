Napoli e Mario Rui in trattativa per completare la risoluzione del contratto (Schira)

Il Napoli e Mario Rui si lasceranno entro la fine dell’anno. Secondo quanto riporta Nicolò Schira, sono in fase avanzata le trattative per la risoluzione del contratto.

Scrive Schira a proposito del situazione del terzino portoghese:

“Napoli e Mario Rui sono in trattative avanzate per completare la risoluzione del contratto. La storia è finita. Sarà un free agent. Aveva rifiutato 7 club la scorsa estate: Nizza, Lille, Basaksheir, Sao Paulo FC, Aris Salonicco, Besiktas e Real Valladolid“.

#Napoli and #MarioRui are in advanced talks to complete the termination of the contract. The story is over. He will be a free agent. Mario Rui had turned down 7 clubs last summer: OGC Nice, Lille, Basaksheir, SaoPaulo FC, Aris Salonicco, Besiktas and Real Valladolid. #transfers

— Nicolò Schira (@NicoSchira) December 20, 2024