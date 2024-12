Compagnoni (Sky): «Buongiorno infortunato? Reintegrerei Mario Rui, così Olivera può fare il centrale»

A Kiss Kiss Napoli: «Di Lorenzo centrale? È un’altra soluzione valida, l’ha fatto già in passato, ma forse Olivera è più predisposto»

Maurizio Compagnoni, giornalista Sky Sport, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli. Secondo il giornalista, per ovviare al problema di Buongiorno potrebbe essere utile reintegrare Mario Rui:

«Mario Rui? Se fossi nel Napoli lo reintegrerei visto l’infortunio di Buongiorno, in modo che Olivera possa fare il centrale. Anche perché bisogna capire come sta Spinazzola».

Compagnoni ha anche parlato dei progressi del Genoa con il nuovo allenatore Patrick Vieira.

«Genoa? Lascia molte occasioni, ma il Napoli è una squadra che comunque crea diverse palle goal. Vieira ha avuto un ottimo impatto e gli è girata discretamente bene».

Sulla possibilità di Di Lorenzo centrale di difesa dice:

«Di Lorenzo centrale? È un’altra soluzione valida, il centrale l’ha fatto in passato, ma forse Olivera è più predisposto».

Buongiorno starà fuori 40 giorni, salterà 5 partite: tornerà contro la Juventus

È grave l’infortunio di Buongiorno calciatore fondamentale del Napoli. Il club ha diramato il comunicato ufficiale:

“Alessandro Buongiorno si è infortunato oggi in allenamento. Il difensore azzurro, in seguito ad una caduta, si è procurato, come hanno evidenziato gli esami sostenuti presso il Pineta Grande Hospital, una frattura ai processi trasversi di due vertebre lombari. Buongiorno da domani inizierà la riabilitazione”.

Depurato dei formalismi, Buongiorno starà fuori quaranta giorni. Salterà cinque partite: Genoa, Venezia, Fiorentina, Verona e Atalanta. Rientrerà il 26 gennaio nella partita Napoli-Juventus.

L’infortunio è serio: si è fratturato le vertebre. È una zona delicata, non si può in alcun modo forzarne il rientro.

Infortuni alla sua altezza il Napoli non ne ha. Probabilmente ci sarà lo spostamento di Olivera al centro. Olivera ha giocato molto bene come difensore centrale nella difesa della Nazionale di Marcelo Bielsa.

ilnapolista © riproduzione riservata