Mario Rui, il suo nuovo entourage incontrerà il Napoli per discutere della sua uscita (Tmw)

Mario Rui ha cambiato procuratore e ora è pronto a dire, finalmente, addio al Napoli. Nei prossimi giorni il suo nuovo entourage discuterà della sua uscita con il Napoli.

A riportarlo è Tuttomercatoweb che scrive:

“È chiaro però che l’attuale situazione non potrà durare ancora a lungo e, per questo motivo, Mario Rui tramite il suo nuovo entourage incontrerà i dirigenti del Napoli già nei prossimi giorni per discutere della sua uscita. La possibilità più immediata è una risoluzione del contratto ancor prima dell’inizio della finestra invernale di calciomercato, solo in seconda battuta si valuterà una sua cessione a gennaio”.

L’ex agente di Mario Rui, Mario Giuffredi, ha commentato la fine del rapporto professionale con il suo assistito. Giuffredi, infatti, ha deciso di far causa al terzino del Napoli al Coni. Ai microfoni di Radio Crc ha dichiarato: «Ci possono essere delle divergenze nella vita, delle dinamiche che possono portare alla fine di un rapporto. Con me si è sempre comportato bene in questi dodici anni, ha fatto una bella carriera. Lui è sempre stato sottovalutato. Il suo valore è ineccepibile. Ha ricevuto varie offerte come quella del San Paolo. Lui ha deciso così, io non ho condiviso le sue scelte. Abbiamo messo fine al nostro rapporto».

