Mercato Napoli, Belahyane, Tchatchoua e Coppola dell’Hellas sul taccuino di Manna (Corsport)

Belahyane costa tra i 15 e i 20 milioni a gennaio non dovrebbe muoversi, però Manna l’aveva seguito e i dossier sul tavolo non sono tutti per gennaio

Si sta per aprire la sessione invernale del calcio mercato e arrivano i rumors di mercato su quelle che potrebbero essere le mosse del Napoli. Il Corriere dello Sport scrive infatti di un possibile asse Napoli-Hellas Verona. Sono tre i giocatori sul taccuino di Manna: Belahyane, Tchatchoua e Coppola

“Il Napoli monitora con enorme attenzione Reda Belahyane, 20 anni, centrocampista del Verona e della nazionale marocchina nato in Francia. Piace alla Lazio, piace al club azzurro: in prospettiva, con vista sulla prossima stagione e sul futuro.

Non è l’unico calciatore dell’Hellas che il ds Manna sta seguendo: monitorati anche l’esterno destro Jackson Tchatchoua, 23 anni, camerunese nato in Belgio che come il collega ha la doppia cittadinanza, e soprattutto Diego Coppola, difensore centrale dell’Under 21, 193 centimetri, 2 gol in Serie A di cui il primo, guarda caso, realizzato l’anno scorso proprio al Maradona contro il Napoli”.

Il prezzo di Reda Belahyane: “Costa tra i 15 e i 20 milioni. È della stessa agenzia anche Merih Demiral, centrale turco ex Atalanta e Juve che gioca all’Al-Ahli, in Arabia: a gennaio non dovrebbe muoversi, però Manna l’aveva seguito e i dossier sul tavolo non sono tutti per gennaio”.

