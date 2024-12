Il New York Times celebra la “bromance” tra Sainz e Leclerc: rivali in pista, amiconi fuori

“Adesso che Sainz se ne va i tifosi Ferrari sono costretti a dire addio alla C²”

E’ finita. Charles Leclerc e Carlos Sainz non sono più compari di paddock. E il New York Times, in un periodo in cui si festeggia per il “sano odio” che corre tra Verstappen e Russell, celebra invece la “bromance” Ferrari tra i due piloti-amici. Sarà che è quasi Natale.

“Insieme, Leclerc e Sainz hanno formato un formidabile duo di piloti che ha aiutato la Ferrari a competere per il suo primo campionato costruttori dal 2008, con 21 punti di ritardo rispetto alla prima classificata McLaren. La stagione 2024 è stata la più forte delle rispettive carriere in F1 , con Leclerc che si è assicurato tre vittorie (tra cui un’emozionante vittoria in casa a Monaco e una vittoria in casa della squadra al GP d’Italia) e 12 piazzamenti sul podio. Sainz ha portato a casa due vittorie (una appena 16 giorni dopo l’operazione) e otto podi”.

“Il loro rapporto di lavoro è forte, anche se le tensioni sono aumentate, come dopo il Gran Premio di Las Vegas. Ma dal punto di vista personale, i due hanno formato un duo amato dai fan noto come C². La Ferrari li ha sottoposti a numerose sfide virali nel corso degli anni e la coppia è diventata un meme sui social media”. Per il Nyt “è la fine di una coppia di piloti speciale”.

“Sainz e Leclerc hanno fatto subito amicizia, diventando così intimi che molti fan online si sono chiesti se si trattasse di una trovata pubblicitaria della Ferrari. Quei tipi di commenti sono continuati per anni, anche quando le frustrazioni in pista sono divampate.

“Onestamente continuo a vedere a volte sui social media che le persone credono che non sia vero e che sia tutto PR. E onestamente, mi delude perché a volte le persone non riescono a capire che abbiamo un rapporto professionale e in quel rapporto professionale attraversiamo alti e bassi”, ha detto Sainz in Qatar. “Per quanto siamo competitivi, avremo sempre dei problemi in pista. Ma poi abbiamo anche un rapporto personale, e per quanto quello professionale attraversi alti e bassi, quello personale, posso dirti, è sempre stato davvero, davvero buono.”

“La comunicazione sembra essere un segno distintivo della loro relazione. Sono in grado di separare il professionale dal personale, ma superano anche rapidamente i malintesi piuttosto che lasciarli trascinare a un altro weekend di gara. “Basta una discussione tra noi due. Ci guardiamo negli occhi, e ci conosciamo da molto tempo ormai. Ci capiamo molto, molto velocemente”, ha detto Leclerc.

