Il Napoli ha strappato il sì di Danilo (Repubblica)

Il Napoli alla ricerca di un difensore. Secondo quanto riporta Repubblica, il club di De Laurentiis ha strappato il sì di Danilo, centrale difensivo della Juventus. Il nome del brasiliano è da tempo accostato al Napoli.

Ma il Napoli un difensore lo sta cercando e ha strappato il sì di Danilo, in uscita dalla Juve. Tempistica e formula da decidere, però si può fare. Le due società ci stanno lavorando.

Danilo-Raspadori, ad oggi si potrebbe fare solo uno scambio di prestiti tra Napoli e Juventus (Pedullà)

Alfredo Pedullà, esperto di calciomercato, riferisce che la trattativa tra Napoli e Juventus per Danilo e per Raspadori non è morta. Si tratta di una trattativa complicata, ma nulla è ancora definito. Ci sono da valutare diversi elementi, tra cui il fatto che Danilo è a scadenza di contratto. Il rapporto del difensore con la Juve è ai titoli di coda, Raspadori invece è apprezzato da molti allenatori tra cui Thiago Motta e anche Allegri (da capire anche se tornerà ad allenare nel breve termine).

“Danilo-Juventus: rapporto difficile e ai titoli di coda. Il Napoli lo ha chiesto (solo dialoghi indiretti fin qui) ma ha sempre negato (sia Conte che Manna) di voler cedere Raspadori: oggi si potrebbe fare solo uno scambio di prestiti, sapendo che Danilo è in scadenza. Raspadori piace da sempre a Motta, come raccontato già la scorsa estate, ma anche alla Roma (e ad Allegri, se prima l’allenatore non facesse altre scelte). Si tratta di capire come ripristinare un rapporto tra club – Napoli e Juventus – in cui ognuno teme di fare un errore per favorire l’altra. Per Fagioli oggi più estero, ma partita aperta”.

