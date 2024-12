Il calcio, quello vero. Possesso palla contro contropiede. Il Cholo non si vergogna del proprio modo di fare calcio. L’Atletico primo in classifica

Il Cholo Simeone uno degli ultimi resistenti: il Barcellona attacca e l’Atletico vince in contropiede al 96esimo

Il calcio, quello vero, non muore mai. Il calcio, quello vero, porta la firma del Cholo Simeone uno che non si vergogna del proprio modo di giocare, che non si adegua (tranne qualche rara concessione) al football contemporaneo. Il delitto perfetto arriva alla vigilia del Natale 2024. L’Atletico Madrid batte il Barcellona in casa del Barça 2-1 e vince con un gol in contropiede al minuto 96 dopo che il Barcellona aveva provato in ogni modo a conquistare il match. Oblak migliore in campo. Il football è questo. Al minuto 96 i colchoneros vanno in contropiede e Sorloth la sbatte dentro. Il Cholo se la ride, è la sua prima vittoria in casa del Barcellona. Sa benissimo che cos’è il calcio e come funziona. È ormai uno dei pochissimi rappresentanti del calcio come lo abbiamo conosciuto. È uno degli ultimi resistenti. Fategli una statua. Il suo Atletico è primo in Liga. Nel recupero ha battuto il Barcellona. Nel recupero pareggiò contro il Real Madrid. Tra i due litiganti, per ora sta godendo il terzo.

