Conte lo aveva detto: «Fin qui bravi e fortunati a non avere infortuni». Ora la fortuna si è esaurita

Due infortuni in due settimane: Kvara e Buongiorno si rivedranno in campo nel 2025. Conte vuole un difensore dal mercato, non si fida delle riserve che ci sono

Alla vigilia della partita contro la Lazio di Coppa Italia, Conte lo aveva detto. «Fin qui bravi e fortunati a non avere infortuni». Ora due infortuni in due settimane. Una settimana fa Kvaratskhelia e oggi Buongiorno, due perni della squadra di Conte. L’infortunio di Buongiorno è un problema in più perché il tecnico salentino non ha molta fiducia delle riserve di cui dispone al momento.

Nella conferenza pre Coppa Italia, Conte aveva detto:

«L’obiettivo è crescere, costruire qualcosa e per farlo c’è bisogno di giocare quanto più possibile. Quest’anno per alcuni aspetti è penalizzante per alcuni calciatori perché abbiamo solo il campionato e la Coppa Italia in cui abbiamo giocato due partite. Contro il Modena ha giocato la formazione titolare contro il Palermo abbiamo dato spazio a chi ne aveva avuto di meno. Domani opportunità chiara per testare la crescita da parte di tutti. È importante prepararci bene, andare avanti in Coppa Italia significa avere altro spazio, altre possibilità per dimostrare che si stanno facendo miglioramenti. È importante per i calciatori, per il club e per me. Fin qui siamo stati bravi e fortunati a non avere infortuni. Si è puntato tanto su un ristretto numero di calciatori, è importante».

Evidentemente la fortuna si è esaurita. Ora la società dovrà spingere per prendere un nuovo difensore dal mercato. Anche alla luce delle richieste di Conte. Sky Sport ha infatti reso noto che per l’allenatore, dietro a Buongiorno e Rrahmani, non ci sono alternative di cui si fida ciecamente.

A Sky Sport fanno il punto della situazione sul mercato del Napoli. A Gennaio il direttore sportivo Manna dovrà farsi trovare pronto per esaudire le richieste di Antonio Conte. L’allenatore vorrebbe altre alternative di rilievo in difesa. Poi si parla anche di interventi a centrocampo e sugli esterni. Le parole dallo studio di Sky Sport:

“Il Napoli ha la volontà di prendere un difensore. Conte non si fida delle alternative di Buongiorno e Rrahmani. Ha in testa anche di prendere un esterno: l’avventura di Spinazzola in azzurro potrebbe essere giunta già al termine anche per il cambio di sistema di gioco. In caso di addio potrebbe arrivare Biraghi dalla Fiorentina. Dopo un anno e mezzo, Matic potrebbe tornare in Italia: Conte stravede per lui, ma anche la Fiorentina potrebbe tentare il colpo”.

