Mondiale per club, Mediaset gongola: Real Madrid-Juventus, quasi 5 milioni in tv e 29,2% di share

Real Madrid-Juventus, partita valida per gli ottavi di finale del Mondiale per Club, disputatasi ieri sera e vinta 1-0 dai madrileni che hanno così estromesso i bianconeri dalla competizione, è stata seguitissima in tv, almeno per quanto riguarda quella italiana. Il match, infatti, ha raggiunto uno share del 29,2% con 4.706.000 spettatori incollati al teleschermo per seguire gli uomini di Tudor. Gongola Mediaset con la partita in onda su Canale 5 che ha sbaragliato l’intera concorrenza degli altri programmi, compresi quelli della Rai. Basti pensare che il secondo più seguito è stato il film “Un amore regale” su Rai 1 che si è fermato al 13,3% di share. A seguire le statistiche complete riportate dal portale davidemaggio.it.

Real Madrid-Juventus, ascolti tv da record in Italia: il dato

“Nella serata di ieri, martedì 1 luglio 2025, su Rai1 Un amore regale ha interessato 2.091.000 spettatori pari al 13.3% di share. Su Canale5 la partita del Mondiale per Club – Real Madrid-Juventus ha conquistato 4.706.000 spettatori con uno share del 29.2%. Pre e post gara a 3.339.000 spettatori con il 20.9%. Su Rai2, dopo la presentazione di 43 minuti (642.000 – 3.9%), Storie al Bivio Show intrattiene 590.000 spettatori pari al 5.5%. Su Italia1 …e alla fine arriva Polly incolla davanti al video 802.000 spettatori con il 5.1%. Su Rai3, dopo la presentazione (627.000 – 3.7%), Kilimangiaro On the Road segna 614.000 spettatori (4.1%). Su Rete4 È Sempre Cartabianca totalizza un a.m. di 693.000 spettatori (6.1%)”.

“Su La7 In Onda Prima Serata raggiunge 792.000 spettatori e il 5%. Su Tv8 Il matrimonio del mio migliore amico ottiene 298.000 spettatori (2%). Sul Nove Il tesoro dell’Amazzonia raduna 221.000 spettatori con l’1.5%. Su Rai4 Kiss of the Dragon è scelto da 278.000 spettatori (1.7%). Su Iris Sfida nella valle dei Comanche è seguito da 326.000 spettatori pari al 2%. Su RaiMovie The Hurt Locker sigla 284.000 spettatori (1.9%). Su RaiPremium Il Giovane Montalbano arriva a 455.000 spettatori e il 2.9%”.