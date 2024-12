Napoli, Conte non si fida delle alternative di Buongiorno e Rrahmani (Sky)

Il club vorrebbe prendere un difensore, un esterno e un centrocampista. «Potrebbe arrivare Biraghi dalla Fiorentina. Matic potrebbe tornare in Italia»

A Sky Sport fanno il punto della situazione sul mercato del Napoli. A Gennaio il direttore sportivo Manna dovrà farsi trovare pronto per esaudire le richieste di Antonio Conte. L’allenatore vorrebbe altre alternative di rilievo in difesa. Poi si parla anche di interventi a centrocampo e sugli esterni.

Conte vuole un difensore a gennaio

Le parole dallo studio di Sky Sport:

“Il Napoli ha la volontà di prendere un difensore. Conte non si fida delle alternative di Buongiorno e Rrahmani. Ha in testa anche di prendere un esterno: l’avventura di Spinazzola in azzurro potrebbe essere giunta già al termine anche per il cambio di sistema di gioco. In caso di addio potrebbe arrivare Biraghi dalla Fiorentina. Dopo un anno e mezzo, Matic potrebbe tornare in Italia: Conte stravede per lui, ma anche la Fiorentina potrebbe tentare il colpo“.

In altre parole, il Napoli vorrebbe un centrocampista di raccordo alla Zielinski.

Il Napoli è alla ricerca di difensori centrali, Juan Jesus e Rafa Marin non danno piena fiducia al tecnico Antonio Conte. Danilo della Juventus (il cui contratto scade a giugno 2025) e Kiwior, ex Spezia e ora all’Arsenal, sembrano i nomi favoriti.

Il Napoli ha già parlato con l’entourage del difensore dell’Arsenal e della nazionale polacca che può giocare sia a sinistra che da centrale, conosce già il campionato, la valutazione è più o meno quella che ha già avuto ai tempi del trasferimento dallo Spezia in Gunners: per 25 milioni si può spostare, anche se l’Arsenal non avrebbe l’intenzione di cederlo a gennaio, visto che ha giocato anche l’altro giorno in Champions League.

Tuttomercatoweb scrive che c’è però la volontà del calciatore da considerare, “Kiwior vorrebbe avere più minutaggio, dopo due stagioni e mezzo all’Arsenal dove, di fatto, è stato una riserva. Seppur molto considerato da Arteta, perché viene schierato ogni volta che c’è un infortunato fra i centrali oppure a sinistra, la sensazione è che voglia cambiare aria per giocare di più. Il Napoli può essere una destinazione gradita, senz’altro, ma molto dipenderà anche dalla formula da mettere eventualmente sul piatto per convincere i londinesi”.

Esclusa sicuramente la formula del prestito con diritto di riscatto, perché, nel caso si privasse di Kiwior, l’Arsenal avrebbe immediatamente bisogno dei fondi per rimpiazzarlo.

ilnapolista © riproduzione riservata