Tegola Napoli, infortunio per Buongiorno: anche per lui finisce qui il 2024

Brutta tegola per il Napoli. Dopo Kvaratskhelia, anche Buongiorno costretto ai box. Il club ha comunicato che il difensore centrale si è fatto male oggi in allenamento. Si tratta, si legge nel comunicato diffuso dal Napoli, “una frattura ai processi trasversi di due vertebre lombari”.

Il comunicato del Napoli:

“Alessandro Buongiorno si è infortunato oggi in allenamento. Il difensore azzurro, in seguito a una caduta, si è procurato, come hanno evidenziato gli esami sostenuti presso il Pineta Grande Hospital, una frattura ai processi trasversi di due vertebre lombari. Buongiorno da domani inizierà la riabilitazione“.

Il Napoli non ha comunicato i tempi di recupero ma è probabile si tratti di un infortunio fastidioso. Buongiorno salterà le ultime gare del 2024 e tornerà a inizio 2025. Difficile che ci sia già con la Fiorentina per la prima del 2025, più facile tra Verona e Atalanta.

Bruttissime notizie per il Napoli e per Conte. Il club ha appena pubblicato un bollettino medico sulle condizioni di Kvaratskhelia. Il georgiano, dopo un contrato durante Napoli-Lazio, ha rimediato un trauma distorsivo al ginocchio. Oggi le analisi e il referto non è dei migliori. Potrebbe aver finito l’anno. Salterà almeno Udinese, Genoa e Venezia, a rischio anche Fiorentina-Napoli del 4 gennaio. Ne sapremo di più nelle prossime ore. Il comunicato: “Durante il match di domenica contro la Lazio, in seguito ad un contrasto di gioco, Khvicha Kvaratskhelia ha riportato un trauma distorsivo al ginocchio destro. Oggi il calciatore azzurro si è sottoposto ad esami strumentali, presso il Pineta Grande Hospital, che hanno evidenziato una lesione di basso grado del legamento collaterale mediale. Kvaratskhelia ha già cominciato l’iter riabilitativo“.

