Tegola Kvaratskhelia, ha finito il 2024: lesione di basso grado del legamento collaterale mediale del ginocchio

Salterà almeno Udinese, Genoa e Venezia, a rischio anche la Fiorentina. Il comunicato: “Ha riportato un trauma distorsivo contro la Lazio”

Tegola Kvaratskhelia, lesione di basso grado del legamento collaterale mediale del ginocchio: ha finito il 2024?

Bruttissime notizie per il Napoli e per Conte. Il club ha appena pubblicato un bollettino medico sulle condizioni di Kvaratskhelia. Il georgiano, dopo un contrato durante Napoli-Lazio, ha rimediato un trauma distorsivo al ginocchio. Oggi le analisi e il referto non è dei migliori. Potrebbe aver finito l’anno. Salterà almeno Udinese, Genoa e Venezia, a rischio anche Fiorentina-Napoli del 4 gennaio. Ne sapremo di più nelle prossime ore.

Infortunio Kvaratskhelia

Il comunicato:

“Durante il match di domenica contro la Lazio, in seguito ad un contrasto di gioco, Khvicha Kvaratskhelia ha riportato un trauma distorsivo al ginocchio destro. Oggi il calciatore azzurro si è sottoposto ad esami strumentali, presso il Pineta Grande Hospital, che hanno evidenziato una lesione di basso grado del legamento collaterale mediale. Kvaratskhelia ha già cominciato l’iter riabilitativo“.

Bollettino medico | Le condizioni di Kvaratskhelia👇https://t.co/cschLUiGec — Official SSC Napoli (@sscnapoli) December 10, 2024

Per Kvara ora si prospettano circa 20/30 giorni di stop, ha finito il 2024.

Alla conferenza pre Lazio di Coppa Italia, Conte: «Fin qui bravi e fortunati a non avere infortuni»

Coppa Italia è un obiettivo del Napoli?

«L’obiettivo è crescere, costruire qualcosa e per farlo c’è bisogno di giocare quanto più possibile. Quest’anno per alcuni aspetti è penalizzante per alcuni calciatori perché abbiamo solo il campionato e la Coppa Italia in cui abbiamo giocato due partite. Contro il Modena ha giocato la formazione titolare contro il Palermo abbiamo dato spazio a chi ne aveva avuto di meno. Domani opportunità chiara per testare la crescita da parte di tutti. È importante prepararci bene, andare avanti in Coppa Italia significa avere altro spazio, altre possibilità per dimostrare che si stanno facendo miglioramenti. È importante per i calciatori, per il club e per me. Fin qui siamo stati bravi e fortunati a non avere infortuni. Si è puntato tanto su un ristretto numero di calciatori, è importante».

