Come Sinner e Alcaraz, Conte e Allegri si avvicendano e rincorrono con un’ossessione in comune (Vocalelli)

Vincere. In due hanno vinto 11 scudetti sugli ultimi 15 campionati, Allegri insegue i 7 scudetti di Trapattoni. Quest'anno si rinnova il duello, un po' come Sacchi contro Capello

Da Conte ad Allegri, e ritorno. Continua la serie tv con al centro il loro incontro-scontro: due protagonisti, un duello lungo quindici anni, e undici scudetti spartiti quasi in esclusiva. Si rincorrono da una carriera intera: si sono scambiati la panchina della Juve, si sono presi rivincite a distanza, si sono “seduti” – o rifiutati di sedersi – alle famose “tavole da cento euro”. Ora il destino li rimette uno contro l’altro in Serie A. Uno a Napoli, l’altro al Milan. E se lo stile è diverso, l’ossessione è la stessa: vincere. Ne ha parlato Alessandro Vocalelli su La Gazzetta quest’oggi.

Conte e Allegri come Sinner e Alcaraz, si inseguono e rincorrono (Vocalelli)

“Gli ultimi quindici anni sono stati segnati dal duello infinito tra due tecnici top, capaci di prendersi complessivamente undici di quei quindici titoli. Ben 6 Allegri: uno col Milan e cinque con la Juve. Ben 5 Conte: tre con la Juve, uno con Inter e Napoli. Agli altri, in fondo, sono rimaste le briciole di questi quindici anni. […] D’altronde Allegri e Conte hanno avuto una carriera in qualche modo parallela, perché sono quasi coetanei e perché entrambi sono partiti dalla gavetta una ventina di anni fa.

Il punto di contatto più forte c’è stato al momento del passaggio di testimone alla Juve. Per Conte non ci si poteva sedere al tavolo di un ristorante da cento euro con dieci euro […] Invece arriva Allegri e che fa? Ne infila altri cinque di fila, centrando anche due finali di Champions. Conte, per la verità, si è preso la sua bella rivincita sul campo. Andando a conquistare il titolo all’Inter e, storia recente, anche a Napoli […] Ma Allegri non vuole essere da meno e anche lui quest’anno va a caccia di un altro primato straordinario: sì perché, se centrasse l’impresa col Milan, raggiungerebbe Trapattoni al vertice della classifica assoluta degli scudetti conquistati da un allenatore. Trapattoni è a quota 7, lui a 6 […]

Un po’ come Sinner e Alcaraz, un po’ come Coppi e Bartali, per far riferimento ai miti dello sport. Un po’ come Sacchi e Capello, che si sono passati il testimone al Milan, con uno stile di gioco però molto diverso. Allegri e Conte no. Certo sfumature differenti, sempre però alla ricerca dell’equilibrio, con particolare attenzione alla fase difensiva. Perché, lo insegna la storia, spesso vincono le squadre che incassano meno gol. […] Insomma, non è chiaro se sia Conte l’anti-Allegri o se sia Allegri l’anti-Conte. Fatto sta che la sfida riparte. Un quinto set che promette un grande spettacolo”.