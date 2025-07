Ndoye, il Bologna ha sparato 45 milioni più Zanoli. Il Napoli con 75 (i soldi di Osimhen) vuole lui e Beukema

Ndoye, il Bologna ha sparato 45 milioni più Zanoli. Il Napoli con 75 (i soldi di Osimhen) vuole portare a casa lui e Beukema

Ndoye per il Bologna vale 45 milioni più Zanoli. È il calcio di oggi. E comunque conta il mercato. Se il Napoli tratta, vuol dire che il prezzo è quasi giusto. Il club azzurro però, scrive il Corriere dello Sport, vorrebbe sborsarne 75 di milioni per il pacchetto completo Ndoye-Beukema. Per ora, si tratta, si lavora come ripetono gli esperti di calciomercato.

Scrive il Corsport con Fabio Mandarini:

Costa tanto Dan Ndoye: 45 milioni di euro, è la prima valutazione del Bologna; e costa un bel po’ anche il suo amico e collega Sam Beukema, valutazione 35. Sconto comitiva, diciamo al netto di oscillazioni inevitabili e qualche bonus qua e là: l’idea è che il pacchetto completo valga 75 milioni. Quanto la clausola del signor Victor Osimhen. Ma questa è un’altra storia.

Il Napoli s’è presentato, ha bussato, è entrato e s’è seduto: il ds Manna ha portato due offerte slegate – perché le due operazioni viaggiano su binari paralleli – e il dt Sartori per il momento le ha rifiutate entrambe. La sintesi è questa.

Dan è di certo un profilo di altissimo livello, perfetto per il sistema di Conte, doppia fase ed estro, gol e assist. Voglia, fame, la scuola di un anno uomo contro uomo a rinforzare muscoli e tenacia, resistenza e resilienza: le caratteristiche perfette del giocatore del signor Antonio, soprattutto se abbinate al talento. E Ndoye ne ha in dote. La richiesta di Sartori è stata notevole: 45 milioni più Zanoli. Elemento non da poco: Dan e il Napoli hanno un accordo di massima, faccia a faccia le cose sono andate bene, poche cose da sistemare. Ma la trattativa concerne tre parti. Due club.

Ndoye, il Napoli può alzare l’offerta in caso di attaccante “low cost” (Pedullà)

La prima scelta del Napoli per gli esterni (escluso Lang la cui trattativa si sta concludendo) resta Ndoye del Bologna. La richiesta dei rossoblù di 45 milioni è stata ritenuta eccessiva da parte degli azzurri. Tuttavia, se il Napoli deciderà di ingaggiare un centravanti vice-Lukaku che costi meno (Lucca invece di Nunez), potrebbe alzarsi l’offerta per l’esterno svizzero e, di conseguenza, convincere il Bologna a cederlo.

Scrive Alfredo Pedullà su X:

Se il Napoli deciderà di prendere una punta centrale più economica, aumenterà offerta per la prima scelta Ndoye. Tenendo conto di Noa Lang (svolta di quasi una settimana fa) per prendere due esterni offensivi.

Dunque, può esserci ancora una speranza che gli azzurri riescano ad acquistare Ndoye in questa sessione di mercato.