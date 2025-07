Calhanoglu sarà il primo ma non l’ultimo a lasciare l’Inter (Libero)

L’eliminazione dal Mondiale per Club ha segnato per l’Inter non solo la chiusura formale della stagione passata, ma anche un punto di svolta: il momento di archiviare definitivamente un ciclo e affrontare, con lucidità e coraggio, delle scelte. E queste scelte riguardano alcune cessioni. Una su tutte Calhanoglu. Se per i giocatori è tempo di vacanze, per la dirigenza comincia una fase calda e delicata – lo spiega Libero – fatta di decisioni, equilibri da ricostruire. Secondo il quotidiano, i movimenti in entrata e uscita riguardano tutti i reparti; il mercato estivo dovrà essere lo specchio della capacità dell’Inter di rigenerarsi, rimanendo competitiva.

Calhanoglu non sarà l’unico a lasciare l’Inter (Libero)

“ A proposito di problemi, quello che riguarda Calhanoglu non è per niente banale e dopo le schermaglie a distanza, adesso la questione andrà affrontata di petto il prima possibile […] sono due i fattori che incideranno pesantemente: quanto incasserà l’Inter dalla cessione del centrocampista turco e con chi proverà a sostituirlo. […] Ausilio ha iniziato a guardarsi attorno e quello di Rovella è un nome che piace […]

Va da sé che un sostituto all’altezza di Calhanoglu non lo regalino e forse anche per questo sarà necessario reperire risorse da qualche cessione. Bisseck fa pensare a una corposa plusvalenza, preso a 7, i nerazzurri lo valutano oggi tra i 35 e i 40 milioni di euro. Ancora in stand by la situazione Frattesi: dall’entourage del calciatore filtra che potrebbe arrivare un rinnovo a sorpresa, ma in viale della Liberazione sono in attesa di capire gli sviluppi del mercato ed eventuali offerte.

Così come sarà necessario mettere a fuoco le questioni che riguardano Thuram e Dumfries, innanzitutto cercando di capire se all’Inter sono ancora felici e se sono convinti del nuovo corso. Per quanto riguarda l’olandese, nelle ultime ore sembra essere spuntata una clausola rescissoria di 30 milioni, clausola che però era stata assolutamente negata dalla dirigenza nerazzurra quando il club aveva ufficializzato il rinnovo dell’esterno. L’altro calciatore in bilico è Francesco Acerbi (al suo pasto piace Leoni del Parma, valutato 30 milioni), fermo su qualche riflessione che riguarda se stesso e il suo futuro all’Inter. […] V. Carboni è in uscita ed è richiesto dal Genoa. Anche Taremi è stato informato di non rientrare nei piani e l’iraniano vorrebbe provare un’esperienza in Premier“.