Adani: «La Premiata Ditta Antonio Conte ricostruisce dalle macerie»

A Viva el Futbol, podcast condotto da Lele Adani, Antonio Cassano e Nicola Ventola, si parla anche di Napoli. Adani ha fatto i complimenti a Conte notando come contro il Venezia il Napoli ha vinto grazia ai cambi effettuati dall’allenatore. E poi sottolinea: “ho visto campionati vinti così”.

Adani: «Conte sceglie quando e chi mettere al momento giusto»

Le parole di Adani:

«Il Napoli ha fatto un grandissimo primo tempo in casa del Genoa, poi non ha fatto sicuramente un gran secondo tempo. Ha fatto una grande partita a Udine, domenica ha fatto un’ottima partita, quasi 70% di possesso palla, 24 tiri, 14 calci d’angolo ma non la piegava. Un rigore sbagliato, un palo preso, però è proprio questa cosa del collettivo che mi impressiona. Perché è vero che Kvara è un po’ calato ed è meno libero e meno ispirato. Sembra quasi umile, che è una cosa un po’ contraria al tipo di calciatore che si chiede in quelle posizioni. Però è come se tutto questo modo di cambiarlo, il Napoli, ricostruirlo dalle macerie… c’ha questo, la Premiata Ditta Antonio Conte: tutti coloro che lavorano contribuiscono nel modo che viene richiesto dall’allenatore. Poi secondo me, in questo modo ci sono ancora margini di crescita.

Lukaku farà meglio, perché vedo la professionalità, l’atteggiamento. Ieri Conte per esempio ha fatto una cosa diversa, l’ha tenuto in campo. Cioè Lukaku è rimasto in campo 94 minuti. A un certo punto ha messo ha messo Raspadori, poi le dichiarazioni “cerchiamo di inventarcelo mezzala”. Poi secondo me non sarà mai la mezzala che intende la gente, c’è sempre una mezzala tendente al trequarti perché poi il gol ieri lo fa in quella posizione. Quando dico Antonio Conte che sceglie anche quando mettere e chi mettere nel momento giusto, io ho visto in Italia campionati vincere così, con i cambi fatti al momento giusto, inserendo gli uomini giusti.

Lukaku ha sbagliato il rigore ma si è inventato l’occasione del palo, si è inventato la giocata finale. Lo vedo centrato. Non lo vedo quello di 4 anni fa ma lo vedo centrato, e per me, a Conte questo questo basta. Per ora, deve giocare ancora 20 partite. Vediamo come sarà a marzo. Però mi sembra che la strada rimanga giusta».

