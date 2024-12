A22 non molla sulla Superlega, vuole il riconoscimento ufficiale da Fifa e Uefa della competizione

“Il sistema di qualificazione annuale modificato in seguito alle discussioni con i club, le leghe e altre parti”. Ma non erano tutti usciti dalla Superlega?

A22 Sports Management non molla sul progetto Superlega. Nonostante il sistema calcio abbia fatto quadrato, la società che gestisce la nuova competizione ha chiesto alla Uefa e alla Fifa di riconoscere la Superlega. In una nota ha anche affermato di aver collaborato con club, federazioni e stakeholder per modificare il sistema di qualificazione alla Superlega. Ma quali sono i club? Al momento dentro la Superlega ci sono ufficialmente solo Barcellona e Real Madrid. E con quali federazioni ha parlato A22? Non erano tutti contro la costituzione della Superlega nonostante la sentenza della Cgue (Corte di giustizia europea).

La nota di A22: “Uefa e Fifa riconoscano la Superlega”

📣NEWS: Today, we submitted our proposal for official recognition of a new European competition to UEFA and FIFA: introducing the Unify League, with modified qualification system based on domestic league performance.https://t.co/M72nhYtJ2o

Watch CEO Bernd Reichart explain: pic.twitter.com/yN81V5NVcI — A22 Sports (@A22Sports) December 17, 2024

A diffondere la nota di A22 Calcio&Finanza. La società ha annunciato oggi la presentazione di una proposta a Uefa e Fifa per ottenere il riconoscimento ufficiale delle sue nuove competizioni calcistiche europee.

“Secondo la sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (Cguw) qualsiasi competizione, la cui qualificazione sia inclusiva, meritocratica e compatibile con il calendario complessivo, può essere avviata ufficialmente”, si legge nella nota.

“La proposta incorpora i feedback ricevuti da una rilevante varietà di stakeholder del calcio nel corso degli anni e in particolare dopo la sentenza della Cgue. Una caratteristica chiave è il sistema di qualificazione rivisto, grazie al quale la partecipazione dei club è basata sulla performance annuale nei campionati nazionali. La proposta è anche pienamente allineata con la definizione Uefa del Modello Sportivo Europeo”.

“Il sistema di qualificazione annuale modificato è stato in gran parte sviluppato in seguito alle discussioni con i club, le leghe e altre parti. Queste discussioni sono aumentate significativamente dopo la sentenza della CGUE, che ha generato un ambiente più costruttivo per un dialogo aperto”, conclude la nota.

