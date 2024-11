Juventus, Ferrero: «Vogliamo uscire dalla Superlega, ma non abbiamo ancora ricevuto risposte»

Durante l’assemblea degli azionisti per il bilancio chiuso al 30 giugno 2024, la Juventus registra un rosso pari a 199,2 milioni di euro.

E’ sorta una domanda di un socio bianconero in cui si torna a parlare della Superlega e la partecipazione al progetto. Ricordiamo che la Juventus era nella Superlega insieme a Real Madrid e Barcellona.

«Mi raccomando, tenete d’occhio la Superlega. C’è una sentenza che dice che si può fare e i dirigenti degli altri club sono già pronti a saltare sul carro. Se non ci fossimo noi diventerebbe il carro più importante per i media», ha spiegato uno degli azionisti bianconeri.

La risposta di Gianluca Ferrero, presidente bianconero:

«Il progetto Superlega nasce con un certo numero di squadre e ne sono rimaste tre, tra cui la Juventus. Il club ha comunicato la decisione definitiva di recedere dall’accordo e ad oggi non abbiamo ricevuto risposta. Ma questa è la volontà della nostra società».

Nel fascicolo che la società bianconera ha reso pubblico ieri, in cui ha reso noti i suoi bilanci, ha precisato anche la sua posizione sulla Superlega:

«In data 6 giugno 2023, la Società ha reso noto di aver inviato una comunicazione agli altri due club che, come Juventus, non avevano esercitato il recesso dal Progetto Super League Europea (Football Club Barcelona e Real Madrid Club de Futbol) al fine di aprire un periodo di discussione tra i tre club in merito alla possibile uscita di Juventus dal Progetto Super League. In data 13 luglio 2023, la Società, a seguito di tali discussioni e tenuto conto di alcune divergenze nell’interpretazione degli accordi applicabili al Progetto Super League, ha avviato la procedura di uscita dal suddetto Progetto, pur ribadendo che, ai sensi delle disposizioni contrattuali applicabili, per l’efficacia del recesso è necessario il preventivo consenso degli altri club coinvolti nel Progetto Super League. L’accordo applicabile non prevede specifiche penali e/o clausole di indennizzo in caso di recesso senza il consenso delle altre parti, fermo restando che, senza il consenso delle altre parti, il recesso non ha alcun effetto».

«Il 20 settembre 2023 Juventus ha notificato a tutte le parti interessate (ovvero Football Club Barcelona e Real Madrid Club de Futbol e tutti gli altri club aderenti al Progetto Super League fin dall’inizio) la decisione definitiva di recedere dall’accordo che regola il Progetto Super League, chiedendo il loro consenso scritto per recedere dal Progetto Super League. Il Football Club Barcelona e il Real Madrid Club de Futbol non hanno dato, ad oggi, il loro consenso al recesso di Juventus».