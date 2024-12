La lectio del Real Madrid ad Harvard: «La Uefa è come l’orchestra del Titanic, noi siamo Asterix»

Il discorso del Dg Sanchez: “Il Real guadagna meno di un euro all’anno per tifoso. Dobbiamo bypassare la Uefa, e creare una piattaforma mediatica di proprietà diretta dei grandi club”. Insomma: la Superlega

Il Real Madrid non ha mai abbandonato l’idea della Superlega. Vorrebbe ristrutturare la Champions League sotto il controllo dei club. In sostanza, una Superlega europea 2.0. Lo ha detto chiaramente il direttore generale José Ángel Sánchez, uno che raramente parla in pubblico, in una lectio alla Harvard Business School, ripreso dal Guardian. Sánchez paragona la Uefa ai musicisti del Titanic, che continuano a suonare nonostante la fine imminente.

Ad Harvard hanno studiato il business plan del Madrid, analizzando le nuove strategie del club. Tra le altre cose risalta è il desiderio del Madrid di avere un campionato europeo di nuova concezione. Sánchez nel suo discorso paragona il Real Madrid al villaggio fittizio di Asterix, che resiste agli invasori romani.

“Se vogliamo preservare la posizione di leadership del calcio nell’industria dello sport e dell’intrattenimento, dobbiamo cambiare il sistema. Gli attuali organi di governo sono come i musicisti del Titanic, che hanno continuato a suonare anche quando la nave è affondata. Il sistema come lo conosciamo è finito: dobbiamo organizzare le cose in modo diverso nell’industria. Questa era la logica alla base della Super League ed è ancora più urgente ora“. Il Real “continuerà a lavorare sull’esecuzione dell’idea”.

Sánchez ha confermato che i “nemici” del Real restano la crescente forza economica della Premier League, dove “i ricavi dai diritti mediatici sono così alti che rendono difficile per noi in Spagna e per gli altri club dell’Europa continentale competere”, e la “concorrenza sleale” dei fondi sovrani.

“Ci sentiamo come il villaggio di Asterix in un mondo dominato dai Romani. Anche noi sentiamo di avere la nostra pozione magica: siamo un club molto speciale, con una forte tradizione, ma continuiamo a dover combattere queste battaglie per difenderci. Una cosa è combattere le aziende private, un’altra è combattere i paesi che possiedono club e hanno infinite tasche di denaro“.

“Stiamo ora competendo con molti altri modi in cui le persone possono trascorrere il loro tempo e dobbiamo assicurarci che il prodotto che forniamo ai fan sia il migliore possibile. Ma il calcio come industria, e includiamo club come il nostro, è generalmente cauto nell’apportare qualsiasi cambiamento. È molto difficile considerare seriamente le domande sul prodotto che forniamo ai nostri fan, per non parlare di agire. C’è qualcosa che dovremmo cambiare nel formato? Nella durata? Su chi compete con chi? Su quando si svolgono le partite, durante il fine settimana o nei giorni feriali? Sono ottimista sul futuro del calcio, la gente lo ama, ma alcune cose strutturali devono essere cambiate”.

“Siamo sostenitori di un modello in cui i club possono determinare il proprio destino, come fanno in quasi tutti gli sport o persino nel calcio a livello nazionale, un modello in cui hanno il controllo su come vengono gestite le competizioni e in cui possiamo creare relazioni individuali con i nostri fan. Prendiamo un tifoso del Real Madrid che vive a Osaka, in Giappone. Ora, quel tifoso guarda le nostre partite di Champions League tramite un’emittente giapponese, che paga la Uefa e la Uefa paga noi. Se gestissimo la competizione europea, potremmo disintermediare queste parti e creare una relazione più diretta con il tifoso. E poiché abbiamo così tanti fan in tutto il mondo, potremmo aumentare significativamente i nostri ricavi dalle trasmissioni e vendere più sponsorizzazioni e merchandising”.

“Perché la Uefa dovrebbe governare una competizione quando i club si assumono tutti i rischi imprenditoriali?. Sono i club che investono in giocatori, accademie giovanili, stadi e altre risorse. La Uefa sta cercando di mantenere la propria posizione, ma sta solo soffocando l’innovazione. Club come il Real Madrid non dovrebbero temere minacce di sanzioni semplicemente per avere idee e conversazioni su come potrebbe essere il futuro. Se si considerano i ricavi dei diritti mediatici del Real Madrid, il club riceve meno di un euro all’anno per tifoso. C’è un enorme potenziale di crescita. Come si sblocca questo potenziale? Facendo sì che il Real Madrid guidi i suoi pari in un’impresa che crea una piattaforma mediatica di proprietà e gestita per i tifosi di tutto il mondo con il calcio di altissima qualità tutto l’anno”.

