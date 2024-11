Il Real Madrid cerca un difensore ma non richiamerà il desaparecido Rafa Marin, mai utilizzato da Conte (Tmw)

Che non fosse realmente l’erede naturale di Albiol si era capito, ma se Conte lo considera così poco un motivo ci sarà. Il Real Madrid è alla ricerca di un difensore e preferirà acquisirne un altro piuttosto che farlo rientrare

Rafa Marin è arrivato a Napoli come giovane promessa, sostituto sì di Rrahmani ma gregario di tutto rispetto. Almeno queste erano le aspettative su di lui. Non era la prima volta che il Real Madrid si “liberava” di un calciatore in cui credeva (basti vedere Nico Paz, che è di prospettiva certa) e di certo i Blancos non insistono così tanto sulla ricompra su chiunque, pur dovendo ammettere che non sono pochi i casi in questione. Il difensore spagnolo non ha avuto quasi nessuna occasione a Napoli e quando l’ha avuta non è sembrato così tanto pronto quanto si sperava. Conte a più riprese ha dichiarato che non era ancora fisicamente a livello, nonostante i tanti miglioramenti, e che non sia il massimo della bravura quanto a proposta offensiva (che poi il Napoli a conti fatti non parta così spesso dal basso è un altro discorso ndr).

Rafa Marin, il Real non utilizzerà la ricompra

A tirare le fila della questione, tracciando una linea sulla situazione del giocatore è Tuttomercatoweb in un suo focus odierno:

“Dov’è finito quindi Rafa Marín? Semplicemente Antonio Conte ha deciso che i titolari fossero altri, cioè Rrahmani e Buongiorno. Almeno finora non è stata una scelta sbagliata, visto che il Napoli è primo in classifica e proprio in difesa – Hellas Verona e Atalanta a parte – si può dire che si costruiscano le vittorie arrivate sino a qui. È anche normale che ci sia un periodo di adattamento a un nuovo calcio, per chi sembrava potesse ritornare al Real Madrid: i Galacticos sono alla ricerca di un difensore e c’è un’opzione per richiamare Marin. Probabilmente non sarà utilizzata.

Nome: Rafa Marin

Età: 22

Società: Napoli

Scadenza: 2029

Ingaggio: 1 milione di euro

Costo dell’operazione: 12 milioni”.

Conte ha i suoi titolari, alle loro spalle c’è il vuoto: per Marin zero minuti fin qui (Gazzetta)

È pur vero che si tratta di questione di equilibri in campo, come ha ricordato la Gazzetta in questo estratto che riportiamo:

“Giocano questi undici più di qualsiasi altro, perché Conte ha messo assieme il suo puzzle, l’ha costruito nei mesi di ritiro tra Dimaro-Folgarida e Castel di Sangro, poi l’ha rifinito rileggendo gli allenamenti di Castel Volturno, le partite, le esigenze di un campionato da attraversare da protagonista, ma senza esporsi più di tanto.

Non c’è neanche un duello ravvicinato, un ballottaggio presumibile, un dubbio che sia emerso ma non c’è neppure la certezza che vada sempre così, che da qui all’eternità non cambi qualcosa, magari il vento. Però, e lo sta raccontando un timer, alle spalle di qualsiasi titolare c’è il vuoto, poi un’ombra: Gilmour, che è l’alter ego più prossimo al titolare alla regia, è riuscito a sistemarsi a 246’ da Lobotka soprattutto «grazie» all’infortunio dello slovacco.

Ma c’è chi scalpita, chi si prende quello che può, cioè quello che lascia questa squadra di “cannibali”, c’è chi coglie l’attimo o pensa che possa succedere, chi resta ai margini rispettosamente – come Rafa Marin, zero minuti, perché i centrali davanti sono proprio intoccabili e non sbagliano un intervento”.

ilnapolista © riproduzione riservata