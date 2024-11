Netflix negli Usa come Dazn in Italia? La Nfl trema per i problemi tecnici: a Natale non può fallire

The Athletic: “Il test con Tyson-Paul è fallito. A Natale dovranno trasmettere due partite importantissime”. La Lega già rimpiange Amazon Prime

Netflix potrebbe diventare la versione internazionale – per proporzione di carichi e problemi annessi – del primo Dazn italiano, quello delle rotelline che giravano (soprattutto agli abbonati delle Serie A). Il primo test mondiale di evento live trasmesso in streaming sulla piattaforma può dirsi in parte fallito: il match tra Tyson e Paul ha mando in panne i server, e sui social la gente s’è scatenata. E adesso trema la Nfl, scrive The Athletic.

Quando il football americano – di gran lunga lo sport più seguito negli Stati Uniti – ha esordito, a settembre del 2022, su Amazon Prime Video con “un’emozionante vittoria per 27-24 dei Kansas City Chiefs sui Los Angeles Chargers, è stato un mix di belle immagini e di lieve rabbia per problemi tecnici che si sono dissipati molto rapidamente durante le prime settimane della stagione”. Ma “oggi non vediamo discussioni sul buffering o problemi tecnici sulla presentazione della Nfl di Amazon. La latenza può essere problematica per gli sport in diretta se lo streaming è più di qualche secondo indietro rispetto all’azione in tempo reale, ma Amazon è stata molto brava in questo caso“.

Netflix, 85mila spettatori hanno segnalato problemi

Invece “l’incontro Paul-Tyson è stato orribile, e così è stata l’esperienza di streaming per molti spettatori” di Netflix. “I social media sono stati inondati di lamentele. Il sito web Down Detector ha notato che quasi 85.000 spettatori hanno segnalato problemi con interruzioni o streaming prima dell’incontro. È il peggior tipo di pubblicità per Netflix.

Il problema è che Netflix si è aggiudicata i diritti esclusivi per lo streaming di due partite Nfl a Natale: i Chiefs contro i Pittsburgh Steelers e i Baltimore Ravens contro gli Houston Texans. L’evento natalizio è tra i più seguiti in assoluto per lo sport americano. L’accordo di tre stagioni include anche una partita il giorno di Natale nel 2025 e nel 2026. “La produzione della partita non sarà un problema, poiché se ne occuperà la Cbs e Nfl Network si occuperà della copertura pre-partita, dell’intervallo e del post-partita. Ma lo streaming è su Netflix e mancano meno di sei settimane al calcio d’inizio”.

“La Nfl – scrive The Athletic – desidera disperatamente che Netflix lavori come partner perché Netflix rappresenta un bancomat pluridecennale. Netflix ha bisogno che funzioni perché vede la pubblicità come parte della sua ambizione a lungo termine per fonti di guadagno sostenibili e gli sport in diretta possono essere un motore in questo senso. La Nfl ha una serie di partite internazionali che può facilmente trasformare in un futuro pacchetto di diritti multimediali e vuole Netflix al tavolo.

E insomma: Tyson-Paul “ha spaventato un po’ i dirigenti della lega. Data la traiettoria delle quattro squadre che giocheranno il giorno di Natale, le partite si stanno configurando come molto importanti in vista della classifica dei playoff. Ci sono soldi e reputazione in gioco, e non hai una seconda possibilità per una prima impressione”. Netflix non può fallire. Gli Stati Uniti e la Nfl non sono l’Italia e la Lega Serie A.

