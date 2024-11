Nell’ultima settimana, il nome di Totti è stato cercato su Google tre volte più di Messi e cinque rispetto a Dybala

Da Gazzetta. Complici le recenti vicende di gossip, le dichiarazioni sulla voglia di tornare a giocare e la sua ultima apparizione al Lucca Comics vestito da gladiatore

Da quando Francesco Totti ha confessato di voler tornare a giocare a calcio, il suo nome è tornato sulla bocca di tutti e non solo. Come rivela la Gazzetta dello Sport, Totti ha ricevuto una “impennata di ricerche su Google”. A contribuire a questa impennata sul world wide web, le recenti vicende di gossip, le dichiarazioni sulla voglia di tornare a giocare e la sua ultima apparizione al Lucca Comics.

Il nome di Totti è il più digitato su Google

Scrive la Gazzetta:

Tutti avranno i loro quindici minuti di celebrità, diceva Andy Warhol. Guardando la vita di Francesco Totti viene da chiedersi se avrà mai i suoi quindici minuti di normalità, di anonimato. Certo, lui ci mette del suo, perché alla fine lasciarsi coinvolgere nelle iniziative più disparate. Di sicuro prova un certo gusto a rilasciare dichiarazioni che – da fine conoscitore delle reazioni popolari soprattutto della sua città – sa che solleveranno un polverone mediatico.

Nell’ultima settimana in particolare l’ex capitano della Roma è stato sulla bocca di tutti. E su moltissime delle ricerche italiane di Google, dove il suo nome è stato inserito circa tre volte più di quello di Messi e cinque rispetto a quello dell’attuale icona giallorossa Paulo Dybala. “Totti” ha avuto una recente impennata di ricerche nel mondo, dove subito dopo il nome dello storico numero 10 viene spesso cercata l’ “As Roma“. Decisamente un bel traino a livello di marketing per il club.

L’ultima sua eccentrica apparizione? “Ieri al Lucca Comics & Games, a guidare una parata indossando elmo e armatura da guerriero romano per lanciare Il Gladiatore II, l’ultima fatica di Ridley Scott”.

