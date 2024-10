Totti non scherzava: «L’ho presa seriamente, una o due squadre si sono affacciate. Ora vediamo il fisico»

Intervistato durante il World Legend Padel Tour: «La testa già sa la risposta, vediamo il fisico come reagisce. Chissà il prossimo anno cosa ci riserverà»

Francesco Totti non scherzava mica. L’ex capitano della Roma ha tutte le intenzione di rimettersi gli scarpini e continuare a dare calci a quel pallone. Lo ha ribadito lui stesso intervistato a margine della tappa di Miami dell’EA7 World Legend Padel Tour

«La squadra c’è. Vediamo cosa mi dice il fisico»

Ti vedremo prima in campo a fine novembre per il World Legends Padel Tour o in campo in Serie A di calcio?

«Che domanda… allora diciamo che faccio in tempo a fare le finali di padel perché sono a fine novembre».

Però tu sei svincolato puoi giocare quando vuoi. «Sì ma ho detto che almeno due mesi di allenamento ci vogliono, perciò i tempi sono questi».

Allora non era uno scherzo quando hai detto che saresti voluto tornare a giocare… «No non era uno scherzo, l’ho presa un po’ seriamente quindi vediamo…».

La squadra ce l’hai già in mente? «La squadra c’è, una o due squadre si sono affacciate. Ora vediamo la testa cosa mi dice ma soprattutto il fisico».

Perché la testa lo sappiamo cosa ti dice. «La testa già sa la risposta, vediamo il fisico come reagisce… chissà il prossimo anno cosa ci riserverà».

Totti: «Mi hanno cercato squadre di Serie A per tornare a giocare»

L’ex capitano della Roma Francesco Totti ha partecipato all’evento di Betsson Sport in cui non ha escluso il ritorno al calcio giocato.

«Nella vita mai dire mai. Ci sono già stati dei giocatori in passato che sono tornati a giocare dopo tanti anni dalla fine della carriera. Mi hanno cercato alcune squadre di Serie A di recente, mi hanno fatto venire un po’ di pazzia, un po’ di pensieri… Non la Roma. Sarebbe difficile. In Serie A mi dovrei allenare bene».

