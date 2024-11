Modric non si sbilancia sul futuro: «All’Hajduk o alla Dinamo? Penso che sappiate a chi sono più vicino»

In Croazia si parla sempre di più di un suo possibile ritorno, ma il centrocampista, prima della partita col Portogallo non ha voluto parlare dell’argomento

Il futuro di Luka Modric è ancora incerto. Ad aprile il presidente della Dinamo Zagabria Velimir Zajec aveva cercato di convincere il calciatore del Real Madrid con una curiosa proposta. Zajec ha acquistato una pagina di Marca dove era raffigurato il retro della maglia del club croato e il numero 10 con scritto Modric. Oggi in Croazia, la possibilità che Luka Modric concluda la sua carriera nella sua terra natale sta guadagnando sempre più terreno. Leggi anche: Modric può restare al Real Madrid: Ancelotti lo vuole nel suo staff Nonostante abbia affermato in più occasioni di avere intenzione di ritirarsi al Real Madrid, le cose potrebbero essere cambiate. A 39 anni, il croato non sta ancora considerando di allontanarsi dal calcio, ma la squadra blanca può offrirgli sempre meno minuti sul campo con il passare del tempo. Modric alla Dinamo Zagabria? Nenad Bjelica, allenatore della Dinamo Zagabria, ha parlato della possibilità di averlo in squadra: «Chi non vorrebbe Luka Modric nella propria squadra? Credo che ogni tifoso della Dinamo Zagabria sarebbe entusiasta di averlo, anche solo per un anno. Sicuramente aiuterebbe immensamente la squadra, ma lo scenario più realistico è che continui al Madrid o termini la sua carriera altrove, anche se ci piacerebbe vederlo finire la carriera qui» Leggi anche: Modric non invecchia mai, ha guidato la rimonta contro il Celta Vigo con un assist per Vinicius

Prima della partita contro il Portogallo, un giornalista ha rivolto la domanda allo steso Modric: «Rakitic è all’Hajduk e anche Perisic, è ora che Luka torni?»«All’Hajduk o alla Dinamo? Penso che sappiate a chi sono più vicino» ha risposto Modric, facendo riferimento al suo passato a Zagabria. «Sono felice per Rakitic perché sta facendo bene e siamo in contatto regolare. Per quanto mi riguarda, vedremo. Non è un tema per questa conferenza stampa. Seguo le partite dell’Hajduk e della Dinamo Zagabria, l’intero campionato, ogni volta che riesco a trovare il tempo».

