Modric non invecchia mai, ha guidato la rimonta contro il Celta Vigo con un assist per Vinicius (El Pais)

Il Real Madrid ha ancora bisogno di lui, nonostante da un paio d’anni in molti stadi in Spagna venga acclamato come se fosse al match d’addio.

Luka Modric, nonostante i suoi 39 anni, continua ad essere tra i calciatori chiave del Real Madrid. Sabato un assist nel match contro il Celta Vigo di Liga. Solamente l’ex Napoli Raul Albiol è più vecchio di lui, è nato cinque giorni prima.

Modric, a 39 anni, è ancora l’arma in più del Real Madrid

El Pais scrive degli esordi in Spagna del croato e della partita contro il Celta:

La prima istruzione che Luka Modric ha ricevuto prima di debuttare a Madrid nel 2012 con Mourinho è stata quella di aiutare la squadra a fermare Messi. Mentre l’argentino ora vive la sua vita tranquilla a Miami, il croato è subentrato contro il Celta Vigo sabato e ci ha messo tre minuti per servire l’assist a Vinicius Jr del gol vittoria (1-2). E’ diventato il giocatore più anziano nella storia del Real Madrid a disputare una partita, davanti a Ferenc Puskas. «Non mi piace contare gli anni, ma sono molto orgoglioso di continuare a giocare alla mia età nel miglior club del mondo» ha commentato nel post-gara.

Sembrava essere vicino all’addioal termine della scorsa stagione. El Pais spiega:

Per almeno due stagioni, molti stadi in Spagna lo hanno applaudito come se non lo avessero più visto. Ma lui torna sempre. La sua priorità era di continuare nell’élite del calcio. Con Modric, c’è sempre un’arma in più; sabato è stata la prima risorsa per risolvere un risultato stretto. La saggezza dei più “anziani” sta ancora risolvendo le partite a Madrid.

