Modric può restare al Real Madrid: Ancelotti lo vuole nel suo staff (As)

Al momento, il croato non ha preso decisioni sul suo futuro. Vuole concludere nel migliore dei modi la stagione e giocarsi tutto con la Croazia a Euro2024.

Luka Modric sta trovando poco spazio nel Real Madrid in questa stagione, e non è escluso possa ritirarsi dal calcio giocato a fine stagione. Per questo motivo, secondo quanto riportato da As, Carlo Ancelotti gli avrebbe offerto la possibilità di rimanere nel suo staff:

“Il tecnico italiano apprezza molto la sua qualità come giocatore e anche come futuro allenatore. Vuole che Luka inizi a lavorare sul suo staff per la stagione 2024/25 se deciderà di ritirarsi. Al momento, Modric non ha preso alcuna decisione sul suo futuro. Il centrocampista sta cercando di finire la stagione nel migliore dei modi e dimostrare il suo valore al Real Madrid in ogni occasione in cui viene schierato. C’è all’orizzonte anche l’Europeo con la Croazia”.

Il caso Modric al Real in questa stagione:

A ottobre El Mundo scriveva:

Per la seconda partita consecutiva, Luka Modric è stato lasciato senza giocare un solo minuto. Il croato non è più entrato in campo da quando è stato sostituito all’intervallo del derby di Madrid. Non si è nemmeno riscaldato. «Vedo Luka ogni giorno da mesi», ha ammesso Bellingham a proposito del suo assist, anche se ha riconosciuto i suoi errori: «Avrei potuto segnare un po’ di più, ma l’importante è la vittoria. Ho libertà di movimento e mi sto godendo il calcio”, ha detto l’inglese.

«Abbiamo discusso di questo argomento tra di noi, con Luka una volta ed è normale che gli costi perché è abituato a giocare sempre. Capisce perfettamente, è una persona molto seria, è un giocatore a disposizione che può giocare qualsiasi partita, compresa quella di domani. Continua a portare ciò che ha portato prima, è un esempio di ciò che un professionista deve essere».

